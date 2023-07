¿Qué celebra López Obrador este 1° de julio?

El primero de julio el presidente celebró:

40 por ciento de inflación en la canasta alimentaria.

5 años de desabasto de medicinas.

Aumento del 30 por ciento en asaltos, en las principales ciudades del país.

El robo de 15 mil millones de Segalmex.

158 mil asesinatos.

Impunidad de 97 por ciento.

Millones de mexicanos más en pobreza extrema.

105 mil mentiras mañaneras.

¿Tú también quieres celebrar eso?

Las anteriores generaciones fueron las que trabajaron para darle una situación respetable a México

Es de suma importancia mencionar que las exportaciones en nuestro país están en cero y por primera vez el presidente reconoció que lo único que está entrando a México es lo que corresponde a las remesas, pero realmente fuera de eso no hay más.

Es por ello que no alcanzamos a entender que es lo que celebran, que es lo que festejan estas gentes, ya que el país se encuentra en una desastrosa situación como no se había visto en los últimos 200 años.

Que recuerden los viejos dichos que dicen claramente “que quien la hace, la paga”, “el que a hierro mata, a hierro muere”, estas predicciones que han sido claramente repetitivas de parte de una bola de seres sin alma y por lo cual todos estos han acabado en la hoguera de sus mentiras y de lo que seguramente seguiremos viendo que suceda más de lo mismo.

México es un país que merece lo mejor, por ello de entre 75 a 80 millones de gentes han venido trabajado (de 5 a 8 generaciones) para que este país tenga una situación respetable dentro de la comunidad mundial, pero ahora por la falsedad y facilidad en la que cayeron muchos incautos, nuestra república se ha convertido en el hazmerreír, por parte de muchos países.

Ernestina Godoy y sus cateos

Todos los togados afiliados a diversos ateneos, barras, colegios, confederaciones y agrupaciones de abogados, con especial mención a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, no salen de su desconcierto al verificar que de manera ininterrumpida la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, permanece sin encontrar el rumbo de una justicia digna y decente, a contrario sensu perpetran todo número de vejaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ordenar, implementar y consentir una serie de conductas delictivas efectuadas a consecuencia de los cateos que les autorizan sus jueces de control y consigna, so pretexto de investigar y con ello sembrar una serie de demostrativas de responsabilidad en contra de ciudadanos inocentes, para con ello integrar carpetas de investigación que denoten una dubitada eficacia.

Son múltiples las ocasiones que por medio de redes sociales o información publicada por diversos medios que los togados de la Ciudad de México, nos enteramos que ministriles de justicia, subordinados a Ernestina Godoy Ramos, con el definido propósito de robar patrimonio ajeno y violentar, además, las garantías y salvaguardas constitucionales de empresas mexicanas y gobernados, ordenan la práctica de cateos en domicilios de gente inocente, cateos que se practican con lujo de violencia en domicilios particulares, para con ello sembrar evidencia e inculparlos en conductas delictivas, la más de las veces esas actuaciones indignas son grabadas por cámaras de seguridad vecinales o empresariales, lo cual por lógica jurídica les resulta contraproducente a la Fiscalía.

La abogacía independiente de la República conoce bien los nombres y los rostros de esos malhechores del derecho, que bajo pretexto de cateos ordenados por jueces de control obtienen por conducta delictiva perpetrada por ellos mismos cuantiosas cantidades las que denominan “botín de guerra”.

Basta ya de tanta inmoralidad.

La torpe y estólida forma de indagar de los consentidos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México denigra nuestra justicia y convierte a los seleccionados colaboradores de Doña Ernestina Godoy en unos vulgares delincuentes.

Esos forajidos del derecho, bien identificados con nombre y apellidos, con marro en mano y abuso policial, allanan hogares y empresas, ensuciando el prestigio con el que debería de contar la Representación Social del Fuero Común.

La abogacía independiente de la nación, sólo quiere recordar que al tomar posesión como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la Lic. Ernestina Godoy Ramos, juró respetar y hacer respetar el Pacto Federal y las leyes que de ella emanen, no obstante ello, sus preferidos son los primeros en violentarla y además con notorio escándalo público y político.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que conoce de esas conductas delictivas de esa Fiscalía, le pide a la dignidad perdida, que ordene el cese de esos cateos delictivos que sólo se encuentran amparados en la ley de la arbitrariedad.

Las acciones de afrenta y deshonra que perpetran sólo son aplaudidas por aquellos que se reparten el “botín de guerra”. Jamás en el ayer la Fiscalía había tenido tantos bribones tan consentidos.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a la oposición (Quien dice que no se puede) Carlos Alazraki

Estimados partidos y precandidatos de la oposición:

Este lunes pasado, México fue testigo de un acontecimiento insólito.

Así es mis queridos amigos, todos los mexicanos, fuimos testigos de la presentación ante los medios de comunicación, de la oficialización del Frente Amplio para contender en coalición en estas próximas elecciones del 2024 contra las basuras de Morena, Verde y PT.

Muchos mexicanos y muchos colegas fueron muy escépticos en que esta coalición se iba a llevar a cabo después de la derrota del PRI en el Estado de México.

Derrota que para muchos de nosotros hay un solo culpable que tiene nombre y apellido ¿verdad ya sabes quién?

Derrota anticipada, que por cierto muchas casas encuestadoras y diarios le daban el triunfo a la rata ganadora por más de 14 puntos y que finalmente terminó siendo nada más por 8.

En fin, regresemos al tema.

A pesar de esta triste derrota los tres partidos PAN, PRD y PRI, juntos con más de 20 organizaciones civiles, reiteran esta coalición y como les platiqué este lunes, la anunciaron.

Cada presidente de su partido estuvo muy sobrio, tan sobrio que Jesús Zambrano les dejó la invitación y la puerta abierta a Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano, para que se incorporen a esta coalición.

Cero envidias, cero patadas debajo del agua y cien por ciento transparentes.

Han pasado ya cuatro días desde este famoso anuncio.

Han surgido dudas respecto a las reglas que les pusieron a los precandidatos, reglas que por cierto, para unos precandidatos son justas y para otros precandidatos no lo son.

Ha habido errores en su comunicación que se podían haber evitado como por ejemplo la disolución del comité técnica, que no fue renuncia

Y sobre todo, ha habido dudas si podrá tener éxito esta fórmula, o no.

Sin embargo estoy seguro que la intención de la sociedad civil y de los partidos, tienen la mejor intención para sacar al candidato que nos represente con toda la transparencia del mundo.

Y la verdad, estoy seguro que pese a todas estas dudas la selección del o la candidata será la correcta.

Desgraciadamente al día de hoy, una política con un talento natural y un amor inmenso a nuestro México, se bajó del barco, Lilly Téllez, la senadora independiente afiliada al PAN, ya no aceptó competir, no está de acuerdo con el proceso.

Todos en Atypical TE VE, lo lamentamos, pero estoy seguro que la decisión de Lilly jamás estará peleada con ayudar con su granote de arena por un México más libre.

Y para terminar:

Les platico lo que viene de aquí al 6 de septiembre.

Andrés va a tratar de desprestigiar nuestro Frente Amplio con todas sus mañaneras.

Se va a burlar de nosotros.

Nos va a insultar.

Nos va a tratar de demeritar.

Le echará la culpa a quien sea con tal de desprestigiarnos.

Va a inventar y va a mentir cada mañana.

Y lo más importante, después de estos 5 años en el gobierno federal que estuvo dizque de presidente, Andrés dejará de ser el candidato para volverse en el portavoz y coordinador de la campaña de Titina Sheinbaum.

Lo que nos espera este año, ya lo verán.

La Ley no tiene desabrigo

En ésta Cuarta Transformación de la República, no sólo el Poder Judicial Federal es el defensor de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Abogacía Independiente de la República de facto también asume esa responsabilidad, en razón a que nuestra Ley Suprema no puede seguir siendo violada impunemente, esos letrados, quieren recordarle a ciertas autoridades que nuestros preceptos constitucionales no sólo son principios teóricos y mandamientos éticos sociales, son disposiciones legales que deben de ser obligadamente cumplidas y observadas por los Tres Poderes de la Unión, ya que esa Carta es la Ley Suprema de México.

El Foro Independiente de la República, por conducto del Colegio Nacional de Abogados, les hace saber a todos aquellos que han olvidado lo expresado en líneas anteriores; que el respeto que se le debe tener a nuestra Carta Magna tiene y debe de ser, por principio de cuentas, automático e instintivo. Cuando nuestro Pacto Federal se transgrede impunemente y ello se convierte en regla de gobernanza, lleva a una anarquía cuyo despotismo remplaza al orden constitucional y al Estado de Derecho.

Las violaciones a nuestra Carta de Carranza sean eventuales, continuas, constantes o invariables, deben de ser prevenidas o reparadas. La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, tiene la obligación de que aparte de la manera normal de preservar a la Carta de Carranza, que es observándola voluntariamente, cuándo eso no acontece, es cuando esa abogacía independiente tiene que hacer valer la defensa constitucional para protegerla contra esas transgresiones, incoando el correspondiente juicio de amparo a efecto de que en su momento el Poder Judicial Federal formalicé la defensa adecuada concediendo la protección de la Justicia de la Unión a quien la necesita. En esos juicios que dan inicio la más de las veces los letrados independientes, siempre hacen valer un incorrecto actuar por parte de esa autoridad que violenta la letra de la ley.

Esa defensa de la Carta Republicana los letrados independientes debemos de levantarla frente a esas iniquidades, ilegalidades, injusticias, favoritismos, atropellos o ignorancias en esos actos de autoridad, toda vez que como bien sabemos las limitaciones a esos abusos son el objetivo que precisa la propia Suprema Ley.

Cuando los abogados cumplen con ese deber de defender la ley, siempre lo hacen con el ideal de justicia que México requiere.

Si se examinan a fondo las razones expuestas, se verá bien pronto que esa defensa a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recae tanto en la abogacía independiente de la Nación, como en el Poder Judicial de la Federación, quién es a final de cuentas el que resuelve esas defensas planteadas por los togados.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

AMLO está afianzando la relación con las fuerzas armadas al dotarlas de 9 aeropuertos y sus empresas

Si algo queda claro es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está afianzando una relación profunda con las fuerzas armadas.

El mandatario ha dotado tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Marina (Semar) de empresas en la actual administración, además de ser contratistas sus soldados suelen ser obreros de las obras públicas, con lo que van ganando peso en los proyectos prioritarios.

Este miércoles, AMLO anunció que ambas dependencias se harán cargo de nueve aeropuertos del país, incluyendo el de la Ciudad de México.

La gema de la corona aeroportuaria, el AICM, será para la Marina, institución a la que el presidente no había otorgado beneficios como sí lo ha hecho con el Ejército Mexicano.

En la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador confirmó que los marinos se quedan también con el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en Campeche, así como los de Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora.

Por su parte, el Ejército se queda con Tulum, en Quintana Roo; el de Campeche, el de Puebla y el de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Controversial designación la del primo de Nico, ex chófer de AMLO, al ser ratificado como representante de México ante la OMC

Rafael Fernando Marín Mollinedo fue ratificado como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nombramiento que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cargo que entrará en vigor a partir del próximo 1° de julio.

Tal designación fue controversial, debido a que acusaron a que se podría tratar de un caso de nepotismo, debido a que es primo de Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, el famoso ex chofer del actual mandatario mexicano; sin embargo, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoyaron el nombramiento durante la sesión de este miércoles 28 de junio.

En primer lugar, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó el nombramiento del nuevo representante, apuntando a que se continúa la línea de AMLO de que los funcionarios mexicanos tengan “90% de lealtad y 10% de capacidad”; no obstante, apuntaron a que Marín Mollinedo no cuenta con las credenciales para el cargo.

“La máxima de un 10% de conocimiento y un 90% de lealtad, una vez más se ve reflejado”

Sobre la misma línea argumentó el Partido Acción Nacional (PAN) que la trayectoria del ahora Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México sólo ha sido partidista, por lo que acusaron nepotismo. Pese a los señalamientos anteriores, el nombramiento fue ratificado con 21 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

¿Qué otros nombramientos se aprobaron?

En el primer orden, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Alejandro Alday González como embajador extraordinario de México en Suecia.

En segundo lugar, Christian Tonatiuh González Jiménez fue designado como el nuevo cónsul general de México en Sacramento, California, en los Estados Unidos.

Asimismo, fue ratificada Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como Embajadora Extraordinario y Plenipotenciaria de México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, el cargo estaría sujeto a la recepción de los de los beneplácitos correspondientes ante la República del Sudán, Estado de Eritrea y la República del Chad.

Finalmente, se ratificó a Miguel Ángel Isidro Rodríguez como cónsul general de México en Shanghái, en la República Popular China.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

El nuevo representante de México ante la Organización Mundial del Comercio es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante la administración del presidente López Obrador se ha desempeñado como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Su último cargo en la administración federal fue el pasado 7 de diciembre de 2022 cuando fue nombrado como el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Previamente se había desempeñado como director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad. Algunos de los cargos que tuvo cuando Andrés Manuel fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

No obstante, también tuvo una actividad partidista, pues en 2006 se desempeñó como coordinador de la campaña a la presidencia de AMLO en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Además de ser presidente del comité estatal de Morena en Quintana Roo de 2012 a 2015. En 2018 volvió a ser ratificado como coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en Quintana Roo.

Fue por lo anterior que la oposición criticó su nombramiento, ya que su carrera ha sido paralela a la de Andrés Manuel López; sin embargo, los partidos del oficialismo resaltaron la lealtad del funcionario al proyecto de la Cuarta Transformación.

Anuncia la Anpec que debido a la inseguridad que hay en México se eleva 20% el costo de los alimentos

La inseguridad al alza en México y una inflación que no cede provocan que el costo de alimentos se eleve 20% más, advirtió el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Al realizar la 19ª Encuesta: Inseguridad como factor inflacionario, aplicada a 2,193 pequeños comerciantes en los 32 estados de la República en el punto de venta, durante el periodo del 5 al 19 de junio de 2023, la Anpec comprobó que el 25% de los empresarios ha sido víctima de la delincuencia, y detectaron que la extorsión se ha vuelto una práctica común, que comienza con pagos desde 500 pesos a la quincena.

“La inseguridad es un factor que detona los precios de los productos, que coadyuva a la inflación, eleva el costo de los alimentos que la gente compra”, dijo el líder.

Agregó que el pequeño comercio, por toda la inseguridad que cotidianamente azotan a más de 1,500 municipios del país, llega a tener pérdidas de hasta un 20%.

Asimismo el dirigente dijo que el 86.40% de los comerciantes observa un cambio en el patrón de consumo de sus clientes por la inflación, lo que ha bajado calidad en los productos e incluso ja cancelado consumo.

Mientras que el 88.17% percibe que la inflación no cesa y siguen subiendo los precios de los alimentos, los cuales ascienden hasta 20% en afectación al consumidor.

Eso sin contar que toda esta situación ha generado mermas hasta del 25% en las ventas de los pequeños comerciantes.

Por sus declaraciones sobre Va Por México el INE sanciona a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deberá eliminar las declaraciones que hizo sobre el método de Va por México, por orden del Instituto Nacional Electoral (INE).

La tarde de este 30 de junio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tuvo una sesión extraordinaria en la que se acordó ordenar la eliminación de redes sociales los dichos que López Obrador hizo sobre el método de la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) eligieron para definir la candidatura presidencial.

Determina el Tepjf que la frase “ya sabes quién” sí alude al presidente López Obrador

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó este viernes que el uso de la frase “ya sabes quién”, y que se ha utilizado en propaganda electoral por candidatos de Morena sí hace alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que violaría los principios de legalidad, neutralidad y equidad.

El fallo del Tribunal Electoral deriva luego de haber revocado por mayoría de votos, la resolución de la Sala Regional Especializada, que había determinado que la frase “ya sabes quién” no se refería exclusivamente a una persona en particular.

Tras una revisión a la controversia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra un promocional de radio y televisión de Morena y que estuvo al aire durante el proceso para renovar la gubernatura del Estado de México y en el que se empleó la frase, el magistrado José Luis Vargas Valdez, propuso al pleno de la Sala Superior confirmar la determinación de la Sala Especializada.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados estimó que en el contexto electoral en el que se utilizó la frase “ya sabes quién” sí tenía por objeto vincular la figura del presidente de la República con la precampaña de Morena en el Estado de México y que fue utilizada en innumerables ocasiones por la gobernadora electa, Delfina Gómez.

Tras la revisión de la controversia se determinó que el uso de la expresión citada y su uso generan un beneficio indebido en favor de quien la utilice.

Por no tener Categoría 1, las aerolíneas mexicanas pierden más de mil millones de dólares

La rebaja de la calificación de seguridad aérea de México por parte de las autoridades estadunidenses ha causado un impacto de más de mil millones de dólares a las aerolíneas nacionales, aseguró este miércoles una líder de la industria.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) rebajó a México a la Categoría 2 en mayo de 2021, al citar deficiencias de seguridad y restringir la capacidad de las aerolíneas locales para abrir nuevas rutas hacia y desde su vecino del norte.

“Fue una gran pérdida”, aseveró en una entrevista con Reuters, Diana Olivares, directora de la aerolínea chilena Latam Airlines en México y presidenta de la Cámara Nacional De Aerotransportes (Canaero).

Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, ha dicho que no ha podido volar aviones recién entregados a Estados Unidos debido a las restricciones, mientras que su competidora Volaris tiene una serie de expansiones de rutas pendientes de la devolución de la Categoría 1.

A principios de junio, la FAA concluyó una auditoría en México, que las autoridades locales aseguran que fue la última después de una serie de revisiones anteriores.

La FAA aún no ha hecho pública su decisión sobre la recuperación de la calificación aérea de México, que se ha abocado a renovar sus estándares de aviación desde la rebaja.

“Nosotros creemos como Canaero que debería de ser durante el mes de julio, a finales del mes de julio”, dijo Olivares a periodistas.

Morena muestra su miedo (Pablo Hiriart)

El acuerdo alcanzado por los partidos de oposición y agrupaciones de la sociedad civil enterró la profecía compartida de que Morena va a retener la Presidencia por otros seis años.

Nada descontrola más, en la guerra y en la política, que la sorpresa.

Ante el anuncio de la constitución del Frente Amplio Opositor, López Obrador señaló el primer día que habría dedazo de Claudio X. González.

Y ayer cambió, y escogió la estrategia de apuntar hacia Carlos Salinas y Vicente Fox.

La maquinaria de propaganda morenista, como sus moneros a sueldo, tocó por nota y evidenció que el anuncio los tomó mal parados. Ayer se fueron contra Claudio X.

Hoy, doble contra sencillo, irán contra los ex presidentes.

López Obrador, que al tomar posesión realizó el acto circense de pedir licencia a Morena porque –dijo– iba a gobernar para todos los mexicanos, sin distingos partidistas, calificó a la alianza opositora como “una faramalla”.

El precandidato de Morena, Marcelo Ebrard, dijo que “nos copiaron el método”. O sea, lo de Morena es una faramalla.

Totalmente confundidos están en el gobierno, porque ven en el frente la sombra de su derrota el próximo año.

Desde la izquierda del Frente Cívico, a la derecha con los exgobernadores del PAN, formularon un acuerdo para elegir a su candidata (o) presidencial.

Esa candidatura, bien llevada, tiene muchas posibilidades de ganar. Morena no gozará de un día de campo en junio del próximo año, porque pagará en las urnas el desastre que han hecho en el gobierno.

Desde luego hay críticas sinceras al método para elegir al candidato (a) presidencial.

Pero también las hay interesadas, o de quienes siempre han estado con AMLO y se metieron al clóset por el antiintelectualismo indefendible y reaccionario del Presidente.

Son facilitadores que vuelven al redil donde se sienten cómodos, como algunos integrantes del Consejo Electoral Ciudadano. Sergio Aguayo y Mariclaire Acosta, por ejemplo, ya habían condicionado su participación en “el INE chiquito” a que no estuvieran los partidos.

Otros querían tener mayoría en el consejo. O que sólo hubiera voto presencial y no electrónico.

No hay manera de complacer a todos.

Movimiento Ciudadano, que se quedó sin candidato porque –al parecer– no habrá ruptura en Morena, buscará cachar a los inconformes con el método del Frente Opositor. Es normal. Es política.

No hay métodos perfectos. Ni la democracia lo es.

La política es el arte de lo posible, y haber logrado una alianza opositora de esta magnitud es un mérito de organizaciones civiles que nunca bajaron los brazos para que los partidos entendieran la importancia de rescatar a México de la descomposición galopante.

Que los partidos PAN, PRI y PRD son malos, sí, pero es lo que hay.

Marko Cortés y Alito Moreno no son confiables, pero ¿quién lo es? ¿Dante? ¿Mario Delgado? ¿El Verde? ¿Beto Anaya?

Todos los partidos cedieron, y no poco.

El PAN se abrió como nunca e hizo honor a su lema guía: por una patria ordenada y generosa.

Alito Moreno, que era el gran disruptor, ya no lo es: en un acto de realismo sacrificó su aspiración a la candidatura presidencial.

Tal vez se rompa el frente, es una posibilidad. Por ahora es lo que hay y ha puesto a temblar a Morena y a desvariar al presidente.

El método para elegir a la candidata (o) presidencial será una combinación de encuestas, voto presencial y electrónico. No parece que haya otro mejor, salvo el inaccesible, por el costo económico, que es la votación universal en todo el país.

Hay dudas sobre la valoración de encuestas y votos de simpatizantes. Sí y tal vez sea perfectible. Pero no se puede desconocer el éxito del trabajo de Ana Lucía Medina, Claudio X. González, Guadalupe Acosta Naranjo y otros que trabajaron por la creación de un frente capaz de disputarle a Morena la Presidencia.

Mención aparte merece el gran promotor de esta alianza que parecía imposible de amalgamar: Andrés Manuel López Obrador.

Diría Borges que “no los unió el amor, sino el espanto”.

Con un derroche ofensivo de recursos públicos, el Presidente, Morena y sus aliados van por la mayoría calificada en el Congreso para destruir la autonomía de la Corte, desaparecer el INE, el Inai, la prensa libre, y poner a los tres poderes bajo el mando de una sola persona.

Eso se llama dictadura.

Y eso es lo que está en juego en estas elecciones: la democracia en México.

Para contender contra esa dictadura anunciada por el propio Presidente, opositores y agrupaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo y llevarán una sola candidatura.

La hegemonía de Morena está amenazada.

El proyecto del Presidente vitalicio (con o sin cargo) se tambalea.

Ante la pesadilla de perder, veremos cómo la maquinaria de propaganda del gobierno y su aparato de persecución política encienden los motores de emergencia para evitar el naufragio.







