¿Qué es la ambientación musical?

La utilización de la música para la construcción de la atmósfera se denomina como ambientación musical, que es el acto de elegir estéticamente la música apropiada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y sutileza particular en cada caso.

La ambientación musical está presente desde que nacemos hasta nuestra muerte, generando la posibilidad de un sin número de habilidades como el lenguaje y la comunicación, la imaginación y conductas defensivas, como el protegerse frente de un sonido amenazador, entre otras.

Cuando estoy tocando el piano observo a las personas, ellas no saben que estoy trabajando mientras toco, creando el ambiente que convenga a todos.

La pareja que está cenando, los amigos que están brindando, los gourmets que se encuentran en plena degustación y muchas escenas más que utilizo como marco de creación.

Y todo es parte de lo que ocurre sensorial y emocionalmente en la persona que lo experimenta.

En el cine y la televisión, las atmósferas que escuchamos son creadas de manera premeditada y organizada, para aumentar el nivel de atención, emoción y para el desarrollo de la trama.

La música para la ambientación es algo mágico, ya que esta cambia el sentido anímico y por ende nos afecta emocionalmente.

Los sentimientos que la música puede expresar por medio de la melodía, ritmo, armonía, timbre y forma, influyen a todos de muy distintas maneras, y cada cual extraerá de los sonidos un sentimiento de lo más natural; pero esta diversidad que se da al escuchar la música en una audición, en ocasiones no es por lo bien que se ejecute sino por lo bien que se elige el repertorio.

Todos y cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué música escuchar para sentirnos de un modo u otro.

Así que no tenemos pretexto para no estar todo el día contentos y con una actitud positiva en todo momento; por no decir que siempre.

Hagamos nuestras propias playlists como se le llama ahora, y seamos los musicalizadores de nuestra vida y quien dice que, en una de esas, nos sacamos el Oscar a la mejor banda sonora de nuestra historia. Recuerden que, en la realidad, la vida si tiene música de fondo. Hasta la próxima semana.