¿Qué es un gestor cultural?

En este espacio siempre estoy comentando de la importancia de un manejo adecuado de cualquier proyecto cultural que quiera ver la luz del día. No digo que si no hacen esto no lo van a lograr, posiblemente sí, pero mucho tiempo después del que se esperaba y para ese entonces no sabemos si el proyecto en cuestión sea bien recibido por haber llegado tarde. Obvio los ortodoxos dicen que lo único importante es el arte, la cultura, la música, la danza, la pintura, las artes escénicas y demás, pero no es así. Todo buen proyecto requiere un gestor que mueva un enorme aparato que pocos artistas están dispuestos a mover. Existe el artista nato que solo le importa el arte y el otro que maneja las dos alas y un tercero que es el que se deja manejar. El tercero es el más inteligente pero el menos común, no por no ser inteligente, sino por no querer delegar y solo utilizar los métodos que sabe. El que maneja ambas cosas es de aplauso, pero tiene que trabajar demasiado y el primero es el que ya no tiene cabida hoy por hoy, pero sin embargo abundan. A mí me tocó vivir con estos tres personajes. El ortodoxo, que no le gustaba ni desvelarse, no le gustaba ir a ninguna reunión y puro arte. Él llegó muy lejos por su capacidad y talento, pero se apagó muy rápido. También viví con la que hacía de todo y más y la conocían en todas partes y llegó a lugares inimaginables y cuando falleció muchas luminarias la lloraron por lo difícil encontrar a alguien así. Y también conviví con la que se dejaba representar. Ella se mantuvo activa haciendo lo que le gustaba y dejando que otros se encargaran de las cosas engorrosas, pero no menos importantes. Entendía perfectamente la valía de un gestor y reconocía la necesidad de dejarse manejar por uno, sin dejar de cuidar a detalle todas las operaciones, pero soltando para no estresarse y para dedicarse a hacer arte, que es lo que ella verdaderamente sabía hacer. Los gestores culturales son personas con conocimiento especializado en arte, historia, cultura e idiomas, que se dedican a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales y artísticos. Un profesional de la gestión cultural se encarga de mediar entre los creadores de arte y los consumidores culturales; y ahí es donde muchos fallan o se tardan mucho en saber cómo gestionar. Hasta la próxima semana.