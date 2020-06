Que es una asociación delictuosa en México

Concepto de Asociación Delictuosa que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Carlos Vidal Riveroll) La expresión asociación, proviene del latín sociatio, que significa unión, compañía. Es acción y efecto de unir actividades o esfuerzos; colaboración; reunión; relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas; es la unión de dos o más personas con una finalidad determinada, como son del orden político, profesional, benéfico, religioso, mercantil, etcétera, pudiendo acontecer de manera específica que los fines perseguidos sean ilegítimos; dícese de estos grupos, que el conocimiento que se tienen entre sí sus integrantes contribuye a la durabilidad de los mismos. Hay asociación siempre que varias personas aparecen unidas para un fin común, es decir, la reunión de varias personas para un fin determinado constituye la asociación.

Si la delincuencia es un fenómeno que socialmente se califica de grave, el peligro es mayor cuando deriva de la conjunción de voluntades a virtud de un actuar permanente y más duradero, lo que proporciona mayores posibilidades de éxito en el fin impuesto y disminuye la garantía de seguridad con relación a los particulares. La existencia de la asociación delictuosa, de suyo crea un peligro para la comunidad y por ello mismo se justifica que el Estado las declare ilícitas y les imponga su correspondiente punibilidad. Cada participante debe estar consciente de que se liga al grupo para actuar por y para la asociación. El fin específico de cada miembro, debe ser cometer delitos en género, pero no determinados, que caracteriza a la participación criminal y con la cual no debe confundírsele. No es lo mismo que varios individuos, de manera organizada coordinen, proyecten y ejecuten una conducta o hecho delictivos dando lugar a que se precise su responsabilidad como autor principal, coautor, cómplice, connivente o simple encubridor, a que se piense en la concurrencia de varios sujetos (un mínimo de tres) que resuelvan dedicarse a delinquir (constituya su modus vivendi) y para ello se organicen, dando lugar a la existencia de la asociación delictuosa.

Sin embargo; es fácil percatarse que la ley ha quedado rebasada, pues hoy en día, en las asociaciones delictuosas, ya no sólo se presentan casos de delitos cometidos por servidores públicos que pertenezcan a corporaciones policiacas o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, hoy vemos que incluso pueden estar en estas asociaciones, funcionarios de todo tipo, y de distintos órdenes de gobierno.

Se deben castigar las asociaciones delictuosas

Se supone que cuando asume su cargo el presidente de la república jura hacer respetar la ley y las instituciones, es por ello que él mismo no puede obstruir la justicia, por ejemplo en Estados Unidos este tipo de acciones ya es tomado como un delito federal, por consiguiente ahora los mexicanos tenemos que ver que aquí también sea un delito federal, ya que si existe una orden de arresto contra alguien por concepto de tráfico de sustancias ilícitas, el señor no tiene que interferir ya que de tomar decisiones que van contra la ley se estaría convirtiendo también en un delincuente.

Porque en el caso de un señor que es un delincuente o hijo de un delincuente y tiene la protección de las autoridades eso lógicamente crea una asociación delictuosa, es por ello que sería recomendable que la Suprema Corte investigue la interferencia en la aplicación de las leyes, están confundiendo las atribuciones actuales que tiene un funcionario público con las que se tenía un rey en la época feudal, aquí es donde tenemos que concientizar y descifrar cual es la realidad porque no puede ser que la ley no se cumpla, cuando no se sabe porque, contra delincuentes que están realmente comprobados.

Ese tipo de acciones demuestran la alta desubicación racional y la falta de conocimiento de las leyes que tienen los gobernantes y que por ello permiten la continuación de abusos en beneficio de los delincuentes, hechos que por lógica dan a entender que existe una asociación delictuosa, lo curioso aquí es que por ese mismo tipo de delitos muchos han sido suspendidos, hablamos de policías, todo por darle protección a los “barones de lo ilícito”.

Estas acciones y mentirle al pueblo, como en el caso de los contagios del coronavirus, parecieran demostrar que solo pretenden burlarse y seguir engañando al pueblo para ocultar sus negativas acciones o sus acciones incompetentes.

Necesario el apoyo a puertos mexicanos para combatir al narcotráfico

Estamos encontrando situaciones difíciles como es el hecho de permitir dejar sin recursos a la armada mexicana y eso lo vemos en Cozumel, lugar donde llevan esperando más de 8 meses esperando que lleguen para reanudar sus patrullajes en los buques y patrullas marítimas, las cuales no se han podido seguir llevando a cabo, así mismo se dice que por la falta de vigilancia diariamente hay embarcaciones de procedencia desconocida, que mencionan los pobladores y las denuncias recibidas, existe un enorme movimiento de droga, especialmente cocaína, por ello no resulta entendible que no se le de combustible y el mantenimiento adecuado a los buques de la marina, lo que está permitiendo el fácil ingreso y transporte de sustancias prohibidas a la República Mexicana.

Así mismo se han localizado varias aeronaves tipo Jet que se dice están aterrizando en territorio nacional, procedentes de Belice, las cuales vienen transportando entre mil a 2 mil kilos de pasta de cocaína, que permite una vez cortada lograr por cada kilo la cantidad de 15 kilos de droga para la venta al público.

Ahora la pregunta de la población en general, de la “vox populi”, es entender porque las autoridades y el gobierno federal no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones para poder salvaguardar a la república mexicana de la introducción de las diferentes drogas.

Esta la falta de patrullaje y de vigilancia es algo que no se había dado en los últimos 40 años, ¿habrá alguna asociación delictuosa entre los cárteles de las drogas y los cárteles políticos?

El no actuar es un delito, no se tiene porque obstruir la acción de la justicia por parte de nadie, ni del presidente, ni de los gobernadores, ni de los presidentes municipales, ni de la guardia civil o de la policía local o municipal.

Libro de Bolton hace revelaciones sobre el proceso de Impeachment contra Trump

Esta publicación fue anunciada en enero y desde entonces hay lectores que ordenaron su compra y están esperando su entrega.

El libro de memorias de John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, promete revelar información relevante que no llegó a salir a la luz durante el proceso de impeachment en contra del mandatario estadounidense.

"Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo": las explosivas memorias de la sobrina de Donald Trump

Titulado “La habitación donde ocurrió”, de 577 páginas, está previsto que llegue a las librerías el 23 de junio, si acaso la Casa Blanca no logra impedir antes su divulgación.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el libro contiene “información clasificada” y por ello este miércoles pidió una orden de emergencia de un juez para impedir la publicación.

Vemos como ahora en Estados Unidos están acusando a través de la publicación de un libro, lo relativo al Impeachment contra el señor presidente, algo que es muy delicado y que no se permite en ninguna parte del mundo.

No se puede permitir que no respete la separación de poderes o división de poderes, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno, distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa.

Estos son totalmente independientes y este tipo de cosas tienen que ser aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, no entienden que de no respetarlos violan la ley y la constitución.

Más de 8,7 millones de contagios y 460,000 fallecidos en el mundo

Algunos países en el mundo siguen aumentando los contagios por la pandemia del Covid-19, mientras unos parece que van en la recta final de este brote, existen otros que aumentan cada día más los contagios de este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Más de 8.7 millones de personas se han infectado en el mundo y 460,962 han fallecido por la covid-19, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos va en el número uno de infectados con 2,196,998 y 121 mil defunciones, le sigue Brasil con 983,359 contagios y 47,869 fallecidos y en tercera posición esta México con 170,485 contagios y 20,394 defunciones.

Finalmente las pruebas que les hacen a quienes tienen síntomas de contagio, no tienen ningún beneficio, solo son para saber cuántos son los infectados.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administración@elmexicanito.org.mx

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

personalidadesenpolitica2013@yahoo.com.mx

ppjaofa2013@yahoo.com.mx

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com