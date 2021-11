Parte del texto de la intervención en tribuna del coordinador del PAN, senador Julen Rementería del Puerto, del 26 de octubre de 2021, para presentar reserva a los artículos 151, 182 y 183 Bis, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 27 del Código Fiscal y adición de reformas al artículo 1 de Ley del Impuesto al Valor Agregado.

“Se establece con perfecta claridad, cómo en el artículo segundo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar y ejercer créditos, cuáles, estos que están mencionados aquí, ¡porqué lo niegan!”

“A ver, si les mandaron o les instruyeron defender este producto legislativo por lo menos lo hubieran estudiado, lo hubieran leído, para poderlo defender con alguna posibilidad de éxito”.

“En la página 15 ¡lo reitera!, dice, también se autoriza al Ejecutivo Federal para que a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Publico emita valores en moneda nacional y contrates prestitos, ¿no hay deuda?”

“A quién quieren engañar, a ver, de esos ingresos que se están aprobando, está estos nuevos financiamientos, no lo nieguen, no nieguen la evidencia, esto es lo que hay”.

“Y les traigo esto, que también está por cierto en el internet en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los que no lo conozcan puedan saber lo que es un superávit primario y lo que quiere decir la diferencia, texto de la Secretaría de Hacienda publicado en internet”.

“La diferencia que hay entre los ingresos totales menos los gastos totales del gobierno, excluyendo el concepto de pago de intereses, pero si nos vamos a los requerimientos financieros que también es un documento del gobierno, establece requerimientos financieros 996 mil millones de pesos y lo dice aquí, se obtiene un endeudamiento público por 996 mil millones de pesos, equivalente al 3.5 por ciento del PIB”.

“Sus documentos los están desmintiendo, porqué vienen a engañar, si por lo menos quieren defender al presidente pues hubieran dicho otra cosa no que no iba a haber deuda”.

“Miren, saben cuánto creció, sigo con documentos de ustedes públicos de Hacienda, ¿saben cuánto creció el endeudamiento respecto al año 2021 del proyecto 21 al 22 que se está proponiendo? Pues ni más ni menos que el 17.2 por ciento crece el endeudamiento presupuestario”.

“Aquí está el documento de ustedes, lo pueden leer, chéquenlo por favor porque aquí no venimos a mentir simplemente venimos a proponer y ustedes han venido a mentir todo el día y toda la tarde”.

“Pero además si vamos un poco a la historia, fíjense, en el año 2019, Balance Presupuestario, sigo con documentos de ustedes de Hacienda, dice el Balance Presupuestario negativo 462 mil millones en el 19; 721 mil millones en el 20; 851 mil millones en el 21 y se estiman 875 mil para el 22, díganme si eso no es crecer el endeudamiento de este país, y se llenan la boca diciendo que no hay más deuda, ¡Por favor!, hablen un día, aunque sea un día con verdad, están diciendo absolutamente mentiras y diciendo además que van a ayudar a la población cuando lo que vemos es que no hay posibilidad de que las verdaderas prioridades, la de salud, la de educación, la de empleos, servicios de calidad, infraestructura en nuestro país, haya dinero para ello”.

“Sólo lo hay para los programas sociales, que está bien y de ahí solamente para los programas faraónicos, para esas obras faraónicas absolutamente inviables”.

“Qué proponemos, que haya mayor ingreso para las personas físicas porque no se trata ni hemos venido solamente a criticar, aquí llevamos toda la tarde hablando legisladores del PAN y de otros partidos de oposición, justamente haciendo propuestas y no han sido ni atendidas, es más, muchos de ustedes ni han atendido la sesión de manera adecuada, así están instruidos a votar de una manera”.

“Qué lamentable que México tenga una mayoría en la Cámara de Senadores como la que hoy tiene”.

“Es cuanto, presidenta”.

Morena y aliados mienten, sí hay más deuda pública: Julen Rementería

Comunicado de la oficina del senador Julen Rementería del Puerto, del 27 de octubre de 2021

“Desde el Senado exigimos que se deje de seguir engañando a los mexicanos, el gobierno sí está aumentando la deuda pública, reconózcanlo”, expresó el coordinador de senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto.

Lo anterior, durante la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, que agrupa al conjunto de leyes del ISR, IVA, IEPS, ISAN y al Código Fiscal de la Federación, mismo que fue aprobado “fast track” y sin discusión el día anterior en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Durante su intervención, el legislador veracruzano enumeró tres puntos, que consideró relevantes, como la ley de ingresos que implica más endeudamiento para el país.

“Contrario a lo que ha dicho el presidente de la República, su gobierno si está contratando más deuda pública, ¡mienten!, claro que habrá más deuda de la que se ha tenido, documento de ustedes, no son otros datos, nadie se los está inventando, es el proyecto del dictamen que están aprobando esta noche sin cambiarle una sola coma”, refirió el legislador.

El senador veracruzano leyó diversos documentos del proyecto enviado por el ejecutivo federal donde se señala sobre la deuda pública de la federación de la Ley de Ingresos donde aparecen las recepciones derivadas de financiamientos y ahí señala un endeudamiento interno del Gobierno Federal de 845 mil millones de pesos y que al final será pagada por los mexicanos.

Asimismo, agregó que en la página de la SHCP en los requerimientos financieros se menciona que se obtiene un endeudamiento público por 996 mil millones de pesos, lo equivalente al 3.5 por ciento del PIB.

“Sus documentos los están desmintiendo. Se han convertido en una oficialía de partes y eso no es por lo que votaron los ciudadanos de este país, se han convertido en los mandados del presidente, no hacen las cosas de una manera razonada”, agregó el panista.

Para concluir, Rementería del Puerto pidió a los legisladores de Morena y partidos aliados que ya no mientan a la población sobre la situación económica y la severa crisis por la que atraviesa el país.

“Hablen un día con la verdad, están diciendo absolutamente mentiras y diciendo además que van ayudar a la población, cuando lo que vemos es que no hay posibilidad que las verdaderas prioridades como salud, educación, empleos, servicios de calidad, infraestructura en nuestro país, haya dinero, solo hay recurso para las obras faraónicas e inviables”, precisó.

Con estos datos nos damos cuenta que en la partida de presidencia están robándose más dinero que nadie, más que Peña Nieto, más que Calderón y más que muchos otros, por ello podemos decir que esto es un asalto, ya que no puede ser que este señor, que le ha quitado el dinero a todo el mundo, siga robando y pidiendo más dinero, cómo así lo justifica él o las gentes que lo quieren aprobar, eso se llama abuso de confianza, es un robo, para qué quiere todo el dinero, qué lo están mandando a Cuba para ayudar a los cubanos? o a Nicaragua? ese dinero pertenece a los mexicanos, es para el beneficio del pueblo mexicano, no es solo para beneficio de un mexicano que cree que representa a México

Mentiras verdaderas o verdaderas mentiras

El señor Diego Fernández de Ceballos dice claramente que este señor es un hipócrita y un mentiroso, por lo que estas declaraciones nos ponen a pensar a los mexicanos que no es aceptable que le estén haciendo esto a México, esto a través de toda la bola de “culebras” que son los que fungen como responsables del manejo del país, y que finalmente no son más que una bola de rateros, esto ya no puede ser.

¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo así han acabado con el país y con todo? ataca a la clase media, a los estudiantes y a los empresarios.

Este tipo de situaciones realmente nos dan pena ajena, los verdaderos mexicanos ya ni siquiera desean oír estupideces.

¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya, por favor!, eso demuestra que la idiosincrasia de la mayoría de los que votaron por él, son una bola de gentes que sólo están tratando de sacar ventajas personales sin ponerse a pensar qué es lo que va a suceder en el país en los próximos 5, o 10, o 20 años.

No podemos seguir en una situación como en la que estamos y mucho menos seguirnos llenando de este tipo de rateros que solo nos quieren representar para engrosar las filas de los nuevos ricos.

“No tiene vergüenza”: “Jefe” Diego critica a AMLO por dar “lecciones al mundo”

El excandidato a la Presidencia remarcó que nuestro país enfrenta violencia y corrupción.

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia, criticó el viaje del mandatario Andrés Manuel López Obrador a la sede de Naciones Unidas al señalar que quiere “dar lecciones al mundo” cuando enfrentan una serie de problemas en México.

El abogado subrayó que nuestro país vive afectado por problemas de violencia y corrupción, además de las muertes por Covid y una pobreza creciente.

El presidente López Obrador se presentó este martes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas donde propuso un plan para combatir la creciente desigualdad en el mundo.

El proyecto del mandatario, llamado Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, propone que las mil personas y corporaciones más ricas del mundo, además de los países del G-20, contribuyan con recursos para un fondo de cerca de un billón de dólares.

Diego Fernández de Ceballos:

(08/11/2021) “Mientras a México lo azota la violencia, con más muertes por Covid, pobreza creciente y corrupción imparable, el cínico de Tartufo da lecciones al mundo para combatir esos flagelos. No tiene vergüenza”.

(10/11/2021) “Excelente discurso de Tartufo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el combate a la corrupción, la pobreza y la exclusión. Ahora que inviten al Chapo a que hable de combate al narcotráfico”.

“Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor”, responde “El Jefe Diego” a AMLO

“Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor”, así respondió Diego Fernández de Cevallos al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que "El Jefe Diego" “está muy enojado” y que no tiene sentido del humor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el político agregó que la “afirmación de que yo fui o soy abogado de (Guillermo) Padrés es una falacia más de un presidente tartufo, no lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en las manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación”.

Agregó que “López Obrador es un mentiroso y desvergonzado que no respeta su investidura presidencial porque diariamente la hace garras, y todavía tiene el cinismo de decir que sin autoridad moral no se puede gobernar”.

Fernández de Cevallos dijo que no tiene algún odio contra el presidente López Obrador, pues “siempre he considerado que es un farsante y un cómico involuntario”.

“Yo lo traigo en la mira porque él es el principal responsable de toda la desgracia que hoy está consumiendo a México, de toda la destrucción que está haciendo de las instituciones y del futuro que les está negando a los jóvenes”, señaló.

Explicó que “tartufo” es un personaje de las obras de Moliere que, a través de embustes, simulaciones y mentiras, se congracia con los poderosos, pero en el caso del mandatario “con la gente pobre, ignorante, desvalida, está haciendo de las suyas”.

¡Adoremos al redentor del mundo! Diego Fernández de Cevallos

Supongamos, sin conceder, que todo lo que este gobierno recibió fue producto del pútrido pasado neoliberal. El imperativo ético exigía a la naciente administración una labor colosal en todos los órdenes de la vida nacional. La misión era épica y purificadora. La llamaron “cuarta transformación”. Implicaba, como primera tarea, destruir, cuanto fuera posible, las leyes e instituciones del pasado, y sobre sus despojos construir un México en el que, “por el bien de todos, (estuvieran) primero los pobres”. Tan prometedora idea caló hondo en 30 millones de mexicanos asqueados (como tantos más) de la altanera corrupción de muchos gobernantes que humillaron en la postración a millones de seres humanos. Emergió así el tenaz “líder social incorruptible” que durante muchos años enfrentó a los poderosos y ofreció el paraíso terrenal. La “autoridad moral” del que se vendía como implacable verdugo de corruptos, y pastor que promovía el “amor y paz”, con “abrazos, no balazos”, entraba igual en el corazón de quienes exigían derramamiento de sangre y de los que deseaban concordia entre los mexicanos. Fue audaz: capturó los sentimientos de unos y otros y llegó a la Presidencia. En sus anteriores intentos se equivocó al poner filtros para quienes querían adherírsele y por eso decidió abrir su movimiento a los bribones que aún estaban afuera. Automáticamente los consideró conversos y enmendados, y con las aguas de su torrente divino los purificó. Ahí todos son incorruptibles, les tiene confianza y solo les exige “10 por ciento de capacidad, 90 de honestidad y lealtad ciega”. Pues se han alejado las puertas del cielo: después de tres años y a la mitad de su gobierno, resulta que… 1) ya dilapidó los cientos de miles de millones ahorrados por los malditos gobiernos neoliberales; 2) ha incrementado la degradación educativa, mientras persigue investigadores y científicos; 3) ha hecho crecer, en millones, el número de sus “amados” pobres; 4) devastó el sistema de salud, y las muertes por Covid ponen a México en el cuarto lugar del mundo; 5) los números de masacres, desaparecidos, mujeres violentadas y niñas vendidas siguen subiendo, pero él lo niega y acusa a los periodistas; 6) la corrupción y la impunidad aumentan, pero Tartufo ataca a las instituciones de justicia, y reprocha a los ministros de la Suprema Corte tener la “arrogancia de sentirse libres” en sus sentencias; 7) la confianza en México se perdió y los capitales se fugan. 8) Eso sí, la división y el odio entre los mexicanos los tiene a tope. Por fortuna vamos “requetebién”: Tartufo ya voló al Consejo de Seguridad de la ONU para enseñarle al mundo cómo combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad y la exclusión. Él ya cumplió aquí con “98 de sus 100 compromisos”. ¡Adoremos al redentor del mundo!

Diego Fernández de Cevallos

Ya no queremos heridos, queremos soluciones y respeto a la libertad de expresión

El 9 de noviembre se cumplió un año de actos de violencia en Cancún, cuando se dijo que Policías Municipales de Benito Juárez, Cancún, pertenecientes al mando único estatal, dispararon al aire y al piso para dispersar una jornada de manifestaciones que se realizaron ante la Fiscalía General del Estado, de Quintana Roo y otros puntos del estado, para reclamar a las autoridades la falta de resultados para prevenir los feminicidios y hacer justicia cuando una mujer es asesinada, dejando un saldo de varios heridos (cuatro periodistas entre ellos, por disparos o golpes de los policías).

Bueno, aquí lo que está muy mal fue el resultado que dejó la manifestación, pero lamentablemente a un año de eso todavía no han hecho nada al respecto, nada, nada, nada, no están los acusados, no ha habido ningún movimiento, en fin, nada, nada, nada, y a este tipo de inactividad, de falta de resultados y a la falta de información al respecto se le llama encubrimiento, se le llama impunidad y todo en conjunto es una violación al Estado de Derecho.

De hecho estas gentes fueron agredidas por armas del uso exclusivo del Ejército, eso demuestra la falta de capacitación y adiestramiento que no tienen estos elementos, ya que al estar manejando esa situación no tenían por qué haber disparado a esas gentes.

Lo difícil de entender aquí es que la gente que se manifestó, probablemente perdió de alguna manera a alguno de sus amigos o miembros de la familia, todo por querer hacer uso de su libertad de expresión, pero los culpables, los verdaderos responsables, ahora sí que los chicos malos son los que siguen libres.

Entonces tenemos que ver para que exista un Estado de Derecho, como dijo el presidente ahora en la ONU, porque se tiene que respetar la ley, y eso tiene que ser para todos, porque ya no puede seguirse permitiendo que simplemente le den carpetazo a un homicidio de muchísima gente.

Por ahora estamos en una situación en la que se supone que en una república no pueden hacerse ese tipo de cosas, es más, no puede ser, entonces para que el Estado de Derecho se dé a respetar por los jueces y los involucrados se tiene que actuar en contra de quien o quienes resulten responsables.

Mara Lezama, candidata predilecta para ocupar la gubernatura de Quintana Roo

Una felicitación enorme, enorme a la presidenta municipal, Mara Lezama, quien tiene intenciones, y parece ser la predilecta, para ganar la gubernatura del estado de Quintana Roo, entonces les estamos haciendo un llamado para que, por favor, hagan moción de orden a ella y al gobernador, Carlos Joaquín, para que tomen cartas en el asunto y podamos regresar al Estado de Derecho pleno, que siempre habíamos tenido, y debemos tener, en una república y en un estado libre como lo es Quintana Roo.

Un buen gobernante siempre será recordado y mencionado a través de la historia

El país, México nos pertenece a todos, todos somos mexicanos y es por ello que debe tener siempre un gobierno eficiente sin importar de qué sector sean, de izquierda, de ultra derecha o del centro, lo importante es que debe ser un político audaz, con una trayectoria limpia, digna y honorable para poder presidir al país y con ello quiera pasar a la historia, también tiene que ser un hombre que conozca y respete las leyes para que se haga justicia, siempre respetando la autonomía del poder judicial y no permitiendo que se detenga el Estado de Derecho o se pretenda desviar el cumplimiento de las leyes, porque sería obstrucción de la justicia, eso ya no se puede aceptar ni permitir, se deben recuperar los principios institucionales de una república para que los ciudadanos respetemos y admiremos a los que nos gobiernan.

Por eso es esencial la crítica constructiva que hacemos los periodistas, para que las autoridades evalúen y se puedan dar cuenta de cómo están las cosas y cómo están pasando, ya que es nuestro derecho universal poder tener acceso a la realidad, a la verdad, NO al engaño, a la mentira, ni a la traición, por eso un aplauso al derecho de la libre expresión.

Y por ello tenemos que defender a la Constitución y a nuestras garantías individuales para reestablecer un orden que tenga y rija el respeto al verdadero Estado de Derecho. No hay alternativa, piénsenlo…

Reconocimiento a las buenas decisiones del señor Biden

Un aplauso al señor Biden por haber autorizado el paquete económico, ya que esto va a dar como resultado un crecimiento económico a todo el mundo, esta es una realidad que tenemos que concientizar porque con ello nos está dando la posibilidad de seguir creciendo, ya que Estados Unidos entrará en un ciclo supe mega positivo y los que estamos conscientes de los principios de la democracia así lo tenemos que entender.

Estados Unidos siempre ha sido una estrella que con su luz guía al mundo para tomar un rumbo positivo para beneficio de todos, es por ello que lo único importante es seguir conservando una clara y buena relación de respeto hacia la autodeterminación de los pueblos, algo que en lo personal lo aplaudimos pero siempre basados en que la verdad brille.

*****

Porque no organizamos fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]