‘Que no se repita la tragedia’, activistas piden vigilar albergues para mascotas

Activistas pidieron a las autoridades que vigilen el buen funcionamiento de los albergues de organizaciones para perros y gatos, con el objetivo de evitar que se repitan hallazgos, como el de una casa habilitada como refugio, en la que se encontraron 23 perros sin vida y seis en malas condiciones.

Sara Rincón Gallardo, activista en protección de animales, señaló que esta tarea de revisión de las condiciones que se presentan en los albergues, le corresponde al Centro Canino, la Dirección de Protección y Bienestar Animal y la Dirección de Ecología del municipio de Benito Juárez.

“El Centro Canino y las autoridades se tienen que poner las pilas y resolver el problema viendo albergues a ver en qué condiciones están, si realmente están bien cuidados, bien atendidos y no solamente eso, sino que el centro canino tiene que vacunar, desparasitar y esterilizar a los animales en esos lugares” .

Señaló que estas instancias realizan las vigilancias no solo de cómo operan los albergues, sino también de las clínicas veterinarias, para garantizar el bienestar animal en el municipio.

Incluso, la activista recriminó que las autoridades ni siquiera hayan atendido las denuncias interpuestas por la población en redes sociales, las cuales advertían de que algo pasaba en el domicilio, ubicado en el fraccionamiento Alejandría, que estaba habilitado como albergue.