Queda estrictamente prohibido estar en las playas de Cancún

A partir de esta semana, las playas de Cancún estarán prohibidas para los ciudadanos, y quienes acudan podrán ser desalojados por los elementos de la Policía Turística, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Marina.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento, confirmó que esa medida entra en vigor luego del decreto del gobierno federal que establece la suspensión de las actividades no indispensables, y eso incluye el cierre de esos sitios como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

"La instrucción es cerrar las playas por tiempo indefinido, hasta que se mejore la situación. Aquellos bañistas que se encuentren se les va a pedir de manera muy enérgica que por favor se retiren a casa porque no estamos de vacaciones, sino en una emergencia".

Como medida disuasiva, se suspenderán los servicios públicos en las playas como los baños y los accesos para vehículos. En el caso de los accesos peatonales, indicó que habrá vigilancia permanente para interceptar a quienes intenten ingresar".

Aguilar Osorio recordó que las playas son propiedad federal, por lo que la vigilancia estará a cargo de los elementos de las corporaciones de ese orden de gobierno, aunque con la participación de las fuerzas municipales.

Antonio Riveroll, director de Protección Civil municipal, explicó que los 15 guardavidas que están distribuidos en las playas públicas y concesionadas sólo podrán exhortar a quienes se encuentren en las playas para que se retiren del sitio.

"Más que facultados a retirarlos de las playas, lo que pueden hacer los guardavidas es notificar a la Policía Turística, en caso de que se ponga rijoso con la instrucción y, con base a eso, se procede".

Asimismo, dijo que ya desde hace algunos días, el gobierno municipal había tomado algunas medidas para inhibir la presencia de personas en las playas, como la colocación de banderas rojas en las playas públicas del municipio.

"Las banderas rojas significan que no pueden entrar a la playa y, ahora más desde el primer momento en que la Federación ordenó cerrar el acceso a las playas para evitar más contagios".

Dijo que las instrucciones han sido claras. Primero fue la invitación para que no vayan a las playas, pero ahora con el anuncio del gobierno federal, ya no se puede permitir las actividades no necesarias en las playas.