Quedan definidos los playoffs en básquetbol en Chetumal

Concluyó la fase regular de la temporada de la Liga Municipal de Básquetbol de Primera Fuerza, y han quedado definidos los duelos de playoffs, que sólo espera los horarios para iniciar la postemporada.

Esta semana se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la última jornada de la temporada regular del máximo circuito del deporte ráfaga, en los que quedó definida la tabla de posiciones y con ello los equipos que participarán en los playoffs.

Los encargados de abrir el telón en esta jornada fueron los combinados de Cobras y Qualtex, quienes se enfrascaron en un interesante inicio de partido.

Sin embargo, los de Qualtex muy pronto se convirtieron en los dueños absolutos de las acciones, dominando ampliamente a unas inofensivas serpientes que carecieron de veneno y fueron aplastadas con abultada pizarra de 92-28, en lo que se convirtió en un día de campo para los de los uniformes deportivos, que tuvo como máximo artillero a Jeferson González, que encestó para 23 puntos.

Posteriormente tocó el turno para la quinteta de Telecomm, que en esta ocasión enfrentó a los Titanes, en duelo en el que estos últimos salieron con el resultado favorable con pizarra de 55-46, en choque que destacó por su gran intensidad y en el que Hansen Wouter colaboró con 10 puntos.

Por su parte, la representación de la Inmobiliaria no tuvo mayor complicación para pasarle por encima a sus homólogos del Instituto Tecnológico de Chetumal con pizarra de 61-37, en duelo en el que Shemar White colaboró con 20 puntos para los mapaches.

Gran sorpresa dio el conjunto de Telecomm al vencer en encuentro pendiente a sus similares de Qualtex por marcador de 66-57, el héroe de la noche fue Benjamín "Tierno" Tun, quien logro 25 puntos, de los cuales 21 fueron en disparos de tres puntos.

Por su parte, el equipo de Bulldogs gana sin sudar, ya que el conjunto de Black Mamba cedió el juego, al igual que los Manatíes, que ganaron por default a los Huracanes.

De esta manera quedaron definidos los finalistas y las llaves correspondientes:

*Manaties(1) vs Tecnológico(8)

*Aztecas(2) vs Telecomm(7)

*Qualtex (3) vs Bulldogs(6)

*Titanes (4)vs Inmobiliaria (5)

En horarios aún por definir en la junta de este lunes.