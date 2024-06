‘¡Queremos votar!’, caos en Cancún por agotamiento de boletas en Casilla Especial

Desde las primeras horas de este domingo 2 de junio de 2024, una larga fila de ciudadanos se congregó en el kilómetro 0 de la zona hotelera de Cancún con la intención de emitir su voto en la casilla especial. Sin embargo, el caos se desató cerca del mediodía cuando las boletas en dicha casilla se agotaron.

Una funcionaria de casilla recorrió la fila de ciudadanos para informar que las boletas especiales se habían agotado.

"No hay boletas, no hay boletas. Si se quieren quedar, lo pueden hacer" , dijo la funcionaria, recordando que las casillas especiales solo cuentan con mil boletas.