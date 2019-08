Quien mal empieza, siempre acaba mal

En este momento que se está reflejando la actuación de robo de los perredistas, es cuando habría que entrar en detalles de todo lo que hizo y no hizo durante sus tiempos y sus cargos en el gobierno que ha desempeñado la señora Robles, ya que se sabe o se dice que “nada más” se robó un poco más de 5,000 millones de pesos, mediante 27 convenios.

Resulta importante conocer la trayectoria de cada uno de los gobernantes

Entremos en detalles; el 29 se septiembre de 1999 entra en sustitución del Jefe de Gobierno que en ese momento era el señor Cuauhtémoc Cárdenas, su gobierno duró del 5 de diciembre de 1997 al 4 de diciembre de 2000, y es precisamente después de esa fecha que quien ocupa la jefatura de gobierno es el señor López.

Sería interesante que diera ella a conocer como dejó y entregó el gobierno al señor López y por su parte él también dijera como le dejaron y entregaron la información con respecto a todo lo que recibió en ese momento para poder así despejar “dudas” de una posible asociación delictuosa.

Muchos de los jefes de gobierno que han pasado por ahí, siguen en funciones con el actual gobierno, pero he aquí los nombres y los períodos en que estuvo cada uno de ellos; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del 5/12/1997 al 29/09/1999; Rosario Robles Berlanga (en sustitución del señor Cárdenas) del 29/10/1999 al 4/12/2000; Andrés Manuel López Obrador del 5/12/2000 al 29/07/2005; Alejandro Encinas Rodríguez del 2/08/2005 al 4/12/2006; Marcelo Ebrad Casaubon del 5/12/2006 al 4/12/2012; Miguel Ángel Mancera del 5/12/2012 al 29/03/2018; José Ramón Amieva del 29/03/2018 al 4/12/2018 y Claudia Sheinbaum del 5/12/2018 a la fecha.

En el aire las respuestas de dudosas actuaciones

Porque han pasado tantos años y nadie pero nadie se había dado cuenta de este mega robo, o es qué existió o existe alguna complicidad con ciertas autoridades?

Eso es algo que no puede ser aceptable, el alto nivel de impunidad que estamos viendo, que estamos viviendo el pueblo mexicano, todo este megafraude está realmente fuera de cualquier realidad.

Sería conveniente saber quiénes serán los responsables de la impartición de justicia real y verdadera, porque como es posible que haya una Corte que no actué ni haga nada al respecto, esto es inconcebible.

Necesario el respeto a las Leyes para que se cumplan

Entonces para qué sirven las leyes, porque al no hacer nada pareciera que o se han vuelto socios o están funcionando en asociaciones delictuosa toda esta bola de mega rateros que se están dando por montones en muchos gobiernos de la República Mexicana.

¡Porque no están en la cárcel! porque no se han tomado en cuenta los fraudes que han cometido, que o quien les permite gozar de esa impunidad… de todo eso queremos respuestas reales, tangibles, creíbles… porque ya no sabemos si nos hablaran con verdades o mentiras.

Las preguntas sin respuesta sólo crean más dudas

Se ha estado viendo como en los gobiernos perredistas, que ahora son miembros del Partido de Morena, el 97% de las demandas que son presentadas ante los departamentos de justicia, ni se despejan, ni se aclaran, solo quedan registradas y archivadas en el olvido.

Dónde está la justicia, donde están nuestras leyes, donde están nuestros derechos como ciudadanos…

Y ahora con este tipo de ratas almizcleras, como el caso de esta señora y muchos otros más como el de los gobernadores de Veracruz y otros estados, donde han robado a sus anchas y donde no ha pasado nada por el momento, donde no hay soluciones, eso ya no es permisible porque con ello demuestran la falta de criterio, la falta de respeto hacia las leyes y principalmente la falta de respeto a los ciudadanos, al envolverse en las mafias del poder.

Fortunas de dudosa procedencia

Es totalmente inaceptable que una señora que antes era pobre ahora tenga 50 empresas y un capital en quien sabe cuántos miles de millones de pesos o de dólares.

¿En dónde está el dinero? hay que seguirle la cola que la debe tener bien pesada… esto es algo jamás visto en la historia de la República, no es admisible, a estas gentes primero deberían de expropiarles todas las empresas y propiedades para regresarle el dinero al pueblo y después de comprobar sus delitos castigarlos conforme a la ley, si fueron personas que estuvieron trabajando como asesores pues castigarlos porque de alguna manera resultan igual de responsables, y sobre todo en esta increíble estafa mayor.

En aumento el desvío de recursos

Es increíble el desvió de recursos que ha habido en muchos de los estados de la República Mexicana, que lamentablemente a nadie afecta más que al pueblo ya que es quien sale perdiendo o pagando los errores que cometen nuestros representantes políticos.

Debería de tomarse una iniciativa para que se haga algo al respecto ya que los ladrones más grandes de la historia han sido los políticos, porque el nivel de impunidad que existe es inaceptable, como puede ser posible que quieran que los mexicanos respetemos a estas figuras “ratero políticas”, “mafias políticas” que se han desarrollado a lo largo y ancho del país.

Habrá que empezar por investigar y hacer auditorias en las partidas de gastos de los gobiernos de estas gentes para ver si el dinero que tenían destinado fue cubierto con hechos y no con facturas falsas. ¿Quién va a determinar que está pasando? Una Suprema Corte de Justicia que no hace nada o una jurisprudencia que no actúa.

Cuentas claras, largas amistades

Es inaceptable lo que está pasando en el país, con este tipo de ricos o de “nuevos ricos ratas”, que va a pasar? que esperanza pueden tener las nuevas generaciones con este tipo de ejemplos que están dado los perredistas.

Es bien importante recordar el viejo y conocido refrán que mientras existan las cuentas claras existirán las largas amistades.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]