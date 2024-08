Quien nada debe, nada teme, o toma chocolate y paga lo que debes

Por el momento estamos viendo como el presidente de México, está pidiendo que se cuente voto por voto, o que se presenten las boletas de las recientes elecciones en Venezuela, pero también sería conveniente que pidiera se cuente voto por voto, o se muestren las boletas de las elecciones, aquí en México, para que todos constatemos la realidad de lo que decidieron los mexicanos.

Por otro lado, si llegase a venir el señor Putin a nuestro país, México tiene un convenio internacional, el cual se tiene que respetar, ya que este señala que se tendría que apresar a todos los que estén señalados como delincuentes, esto por la dictaminación de la Corte de La Haya.

Es difícil pensar que este señor venga a una toma de pelo, porque realmente con la cantidad de irregularidades que hubo, lo mejor sería declarar ilegal la elección, y eso es lo que tenemos que perseguir los mexicanos que se lleve a cabo, para que se vuelva una realidad y también para que se vuelvan a hacer la elecciones de una manera legal y correcta, ya que si no queda todo esto muy claro, ya que si está elección no deja claro que no hubo fraude

o, ni robo, los mexicanos deben de ganarse una medalla de oro.

El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra

De acuerdo con el Código Penal Mexicano, el robo ocurre cuando una persona toma un objeto que no es suyo sin permiso del dueño o dueña para quedárselo o venderlo.

Robo de objetos con un valor 100 veces mayor que el salario mínimo.

Robo de objetos con un valor menor a 100 veces el salario mínimo.

Artículo 370.

Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.

Robo de recursos públicos. Es decir, los ingresos del gobierno para atender las necesidades de las y los ciudadanos. Este delito se vuelve más grave si quien roba trabaja en el gobierno.

Artículo 243.

Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 540 días multa.

Artículo 183.

Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien mueble ajeno y sin consentimiento de la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el actor tenga en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él.

Las penas varían según la gravedad del delito, y pueden incluir desde prisión de tres meses hasta veinte años de prisión.

Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada Presidenta Del Tribunal

Electoral Del Poder Judicial De La Federación

Con fundamento en el artículo 8, 35 fracción V, 49, 54 fracciones I, IV, V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y haciendo valer mi Derecho de Petición, solicito de manera respetuosa la aplicación exacta de Nuestra Carta Magna con respecto a los partidos políticos en el tema de la sobre representación en las Cámaras por el partido en el poder ya que se registraron en las elecciones federales como partidos en Coalición.

Por lo que al no existir registro de diputados plurinominales, ninguno de los tres partidos de manera individual (Morena, PT y Partido Verde) como lo señala la Constitución, y al no registrar los 200 candidatos que exige conforme al artículo 54 fracción I en cada uno de los distritos por ninguno partido en el poder, resulta Inconstitucional pretender destinar el 8% a cada partido político, cuando no existe registro de representantes de manera individual.

Aunado a lo anterior, se tiene que hacer valer y respetar la División de Poderes , ya que nuestra Carta Magna decreta que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

Ahora bien, el partido en el poder ganó con: 35 millones de votos Morena, PT, Partido Verde; 16 millones 502 mil PRI, PAN PRD; 6 millones 204 Movimiento Ciudadano y existen 99,136,523 millones en Padrón Electoral, por lo que aplicando un simple cálculo matemático, la presidenta electa gobernará para 99,136,523 millones de Mexicanos registrado en el Padrón Electoral, lo que significa que 64,136,523 de mexicanos No votaron por el Partido en el poder . Por lo anterior expuesto exijo que se aplique la Constitución de manera equitativa para Todos los Mexicanos al ser un derecho Constitucional y se respete la División de Poderes.

Agradezco la atención brindada al presente y quedo atenta a la respuesta.

Carta dirigida a los cinco ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (No nos vayan a traicionar) Carlos Alazraki

Ministros como ustedes saben, a finales de la tercera semana de agosto, ustedes van a tomar la decisión más importante para el futuro de nuestro país, no nada más para el futuro, sino de la historia de México, o sea, van a votar por la democracia, o van a votar por la dictadura, no hay más.

Ustedes saben que la decisión que los Consejeros del INE tomen, en relación a la sobre representación, va a terminar en sus manos.

Y ustedes saben, mejor que nadie, que esa decisión que los corruptos Consejeros del INE hagan, van a terminar en la última instancia, que son ustedes.

Ustedes también saben, que la Ley establece claramente, que ningún partido cumplió con una de las fracciones del artículo 54.

Ustedes saben, que con esa fracción que está en ese artículo, la conversación se termina votando a favor de la oposición.

También saben perfectamente, que la elección diputados fue de 58 por ciento de Morena y sus aliados, contra 42 por ciento de la oposición.

Y también ustedes saben, que si ustedes aprueban la sobre representación, Morena y sus secuaces, terminarían con 74 por ciento y que la oposición se quedaría con un 26 por ciento de Congresistas, cuando la realidad es que la votó por el 42.

Y me imagino que también saben que legalmente no son válidos esos porcentajes en nuestra Constitución

Señores magistrados, se está rumorando en las calles, que dos de ustedes ya se vendieron, y que tres de ustedes, pudieran también venderse.

Ojalá y esos rumores nada más sean rumores.

Ojalá y sus votos sean a favor de la democracia.

Ojalá el amor a sus hijos y sus nietos, les abran sus corazones.

Ojalá y que no se dejen chantajear por nadie, repito, por nadie.

Ojalá y entiendan, que sus herederos terminarán, por su culpa, viviendo en una tiranía en lugar de una democracia.

Le ruego a Dios que abra sus conciencias a la hora de votar.

Y por último, el Magistrado que vote a favor de esta locura, vivirá con una carga de culpa que lo acompañará hasta la tumba.

Y con esta culpa de traidor a la patria, seguro no descansará en paz, se los decreto.

Gobierno despótico

Los abuelos llegaron a contar que Daniel Webster, por el año de 1847, siendo un destacado estadista de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera contundente expresó: “Todo gobierno que no se apoya en las leyes es un gobierno despótico, llámese como se llame”.

En un pasado reciente y en plena época del neoliberalismo, quien esto escribe, concurrió con todos los protocolos que la ley mandata a las constancias procesales integrantes de una denuncia penal en contra de la narco-política y, desde ese añejo tiempo, la voz de incriminación se lamentaba profundamente que la Procuraduría General de la República actuase como comparsa de criterios que buscaban brindar impunidad a la narco-política, lo cual convertía a dicha institución ministerial en una marioneta de tan nefando poder.

Desde otrora se dijo que al sostener la autoridad tales criterios se trastocaba nuestro Estado de Derecho, por aceptarse -sin discusión- y con sumisiones denigrantes las consignas del Poder Ejecutivo Federal de aquél entonces.

Fueron varios los procuradores generales de la República que les importó “madres” el respetar nuestro Estado de Derecho, que como bien se sabe es el regulador y ordenador de la vida en común de México. Aquellos que se decían ser abogados de la Nación, sólo se dedicaron a violar de manera flagrante y descarada los principios torales de nuestra Suprema Ley al no haber querido indagar los acontecimientos que dieron génesis a la narco-política y no obstante ello, la abogacía independiente ha pugnado desde siempre para que el Poder Ejecutivo Federal y la propia Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía de la Nación, se subordinen a los estatutos que marca el Derecho, toda vez que la Soberanía de nuestro México, debe ser limitada objetivamente por las reglas que conforman ese derecho y que buscan por ende, el bien público.

Existe un parteaguas de todas las desgracias que ha sufrido nuestro México y no obstante ello, dichos ministriles de justicia no lo quisieron ni quieren indagar; debido a esos lamentables acontecimientos que dieron origen a la narco-política se violaron a porfía todas y cada una de las normas jurídicas, no solo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino incluso aquellas normas morales y éticas que debieron prevalecer en la clase gobernante.

Con base en esa moral trapacera de sórdidos intereses políticos y económicos se brindó y brinda impunidad al narco-político más importante de la historia nacional; desventurado que en ejercicio de sus funciones, se coludió con narcotraficantes para descender aviones con clorhidrato de cocaína en Territorio Nacional y, no sólo ello, sino que pretendió con su mal hacer responsabilizar al ilustre uniforme verde olivo de esas aberrantes conductas delictivas.

Fue lamentable y lo es actualmente que diversos abogados de la Nación se convirtieran en marionetas jurídicas del poder de la narco-política, la cual se infiltró en nuestras instituciones de procuración de justicia; como bien lo afirmara en algún momento un tibio Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Hasta cuándo debe soportar México a la narco-política? ¿Hasta cuándo habrá un Poder Ejecutivo Federal con mimbres de varón para combatir ese cáncer que tanto desprestigia y daña a la República? ¿Hasta cuándo serán vigentes las palabras de Webster? ¿Hasta cuándo tendremos un gobierno despótico?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Van contra “Hiperpresidencialismo” de AMLO

Miren lo que oculta el PEJE: Brozoyloret

Estamos ya en cuenta regresiva para la madre de todas las batallas que es, qué va a decir el INE sobre la representación, y qué va a decir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la representación.

En números cerrados Morena obtuvo el 50 y tantos por ciento de los votos y quiere tener el 70% de los diputados, así explicado fácil Morena y sus aliados, no, Morena, PT y Verde, y ese es el punto de la controversia, si eso es legal, porqué se permite una sobrerrepresentación de 8% por partido o por coalición, ese es el punto, si es por coalición, Morena tiene que bajar su número de diputados, si es por partido tiene la mayoría calificada en la bolsa, y qué implica esto, pues Morena ya cantó que es lo que va a hacer con esa mayoría calificada, pues es lo que le dio un empujón al dólar en junio, despuesito de las elecciones, no este empujón que estamos viendo ahorita, sino el anterior, el que lo llevó de 16 y medio a 18, pues tiene que ver con ese retroceso democrático que es lo que ha planteado Morena.

Tema central va a ser, cuántos diputados tiene el oficialismo porque en función de eso va a poder o no, aprobar los cambios a la Constitución que le dé su regalada gana, el tema está en manos del INE, luego en manos del tribunal, los partidos de oposición han advertido un agandalle de López Obrador, Claudia Sheinbaum y su coalición.

El domingo a las 11 de la mañana, la Marea Rosa ha convocado a una movilización ciudadana frente al INE, para exigir que se respete la ley y no se le asignen más diputados a Morena de los que le corresponden por el porcentaje de votos que obtuvo en las elecciones

Hoy el presidente López Obrador habló del tema, minimizó si hay sobrerrepresentación y criticó a los que se van a movilizar este domingo 11 de agosto:

AMLO: “Ahora están con lo de la sobre representación, se ven mal porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política pero hay que procurar no hacer el ridículo, cómo es posible que hace 15, 20 años, se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, la elección pasada del 21, la elección del 18, y ahora, dicen está mal, con un descaro y un cinismo, están convocando a una marcha para eso, entonces ya, ya, ya, cuídense, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después, hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos, ¿oye papá, mamá, por qué hiciste esto”.

Loret: Cuál es el argumento de la oposición, que la Constitución, cuando se estableció esta ley, las coaliciones no eran como ahora y que el espíritu de esta ley tenía que ver con la coalición, y que cuando una ley está desactualizada hay que ir al espíritu de la ley, lo que la ley quería es que no hubiera una atasque, que no hubiera un agandalle, no, que hubiera límites a la sobrerrepresentación del partido en el poder particularmente.

Y la segunda cosa que Argumenta la oposición es que si un partido político no registró más de 200 candidatos directos a diputados, no puede obtener esta sobre representación y pues es el caso de PT y Verde, y aun así lo están teniendo.

Es una disputa legal, es una disputa de abogados electorales, de interpretación de la ley, de interpretación de la constitución, pero es central para el país y es lo que define si hay contrapesos o no hay contrapesos, así de sencillo.

López Obrador insiste en presumir que a finales de mes habrá un congreso de prensa independiente, imagínense que el gobierno auspicia un congreso de prensa independiente, hágame el favor, no, obviamente criticó a los medios de comunicación que lo cuestionan, los acusa, los calumnia, los persigue, abre investigaciones, congela cuentas, ya sabe todo el repertorio, no, pero a sus medios de comunicación consentidos les organiza un foro.

Aseguró que en el siguiente gobierno, Claudia Sheinbaum va a saber perfectamente convivir con este tipo de medios, así habló López Obrador, “la verdad es que la próxima presidenta constitucional, hoy presidenta electa, es muy inteligente, es una mujer con convicciones, con principios, una vez asumiendo la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se va a convertir, en poco tiempo, en la mejor presidenta del mundo”. “Que se prepare el Ministro Mode, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México”, “Yo no pude con todo lo relacionado a los medios y los grandes asuntos que se tienen que tratar, lo va a manejar muy bien”.

-----------------------------------------------------------------------

María Scherer, analista de este programa

Loret de Mola

Loret: María, qué gusto saludarte, qué tema nos pone sobre la mesa.

María: Igualmente Carlos, pues los diputados de Morena tienen previsto, dictaminar 18 reformas constitucionales, se trata de las reformas que digamos se quedaron en el tintero de Andrés Manuel López Obrador y que ahora sí pueden ser aprobadas antes de que comience el gobierno entrante, y de ser así, pues pasarían muchas cosas, desaparecerían los organismos reguladores, se transformaría la operación de la minería, se reduciría el salario a los servidores públicos, ahora sí, de modo que nadie tuviera un mayor ingreso que el del presidente, se modificarían normas del sector eléctrico, del sector energético, bueno se regularían hasta el uso de los vapeadores.

Los morenistas, Carlos, quieren echar a andar estos cambios constitucionales porque pueden, o porque podrían, no, para mantenerlo en su puesto, podrían darse las condiciones para hacerlo con su súper mayoría, sin embargo estos planes tan ambiciosos no carecen de riesgo, todo lo contrario, la incertidumbre tiene un costo y ya hay manifestaciones en este sentido, la Reforma Judicial y otras de las reformas propuestas pueden ser un importante freno a las inversiones, y si añadimos la incertidumbre global, pues el panorama se complica todavía más.

El gobierno que entra, el gobierno de Claudia Sheinbaum va a pagar los platos que eventualmente pueda romper esta nueva legislatura, los propios morenistas son los que podrían ponerle a su nueva presidenta una serie de obstáculos que podrían complicar todavía más el funcionamiento de la administración y crearle una montaña de nuevos problemas o profundizar algunos de los que ya existen y que arrancaron con la administración de López Obrador.

Como se sabe, Carlos, a Morena le falta un puñado de votos para construir esta mayoría calificada en el Congreso, los optimistas no dan por hecho que Morena va a tener estos votos que le hacen falta y piensan que el PRI y el PAN, pueden buscar la manera de torear esta condición extraordinaria, que se va a dar en septiembre, yo francamente tengo mis dudas.

Loret: ¿Yo qué?… tengo mis dudas, dices, no.

María: Tengo mis dudas, sí.

Loret: ¿Cuál crees que le será más probable, María?

María: Yo creo que van a conseguir esos votos, Carlos, son en efecto un puñado y si nos atenemos a nuestra historia reciente…

Loret: ¿A menos de un puñado, no?

María: Exacto, sí Carlos, lamentablemente creo que los van a conseguir.

Loret: A ver si no desde antes, algunos que están en la oposición ya se pasan del lado de morena, porque ya ves que hay muchos que están en la oposición, exgobernadores, etcétera, muy amiguitos del presidente y demás.

María: Sí, a lo mejor ya los tienen Carlos, nada más nos falta enterarnos

Loret: Gracias María Qué gusto saludarte

María: Igualmente Carlos hasta luego María

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elogio a las reglas del Derecho

Es de elogiarse aquella regla del Derecho que dice: “el que una vez dado por malo, siempre lo deben de tener por tal, hasta que pruebe lo contrario”. Semel malus semper praesumitur malus.

Desde los inicios de la Cuarta Transformación de la Nación, el Poder Judicial Federal apareció como el más agredido y más afectado, debido a aquellas resoluciones emitidas para poner coto a la forma de violentar los preceptos de nuestra Carga Magna por parte del Primer Magistrado de la República, desde la apertura de esa gobernanza se pretendió someter al poder de la justicia.

Desde aquellos años, pese al genérico comportamiento de muchos afines a Andrés Manuel López Obrador, resultó de magna importancia la contribución a la justicia que efectuó el talento de un núcleo activo de jueces de distrito y magistrados federales. Sin embargo, y no obstante esas decisiones jurisdiccionales, el advenimiento del régimen del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no ha modificado en lo esencial su pretensión de destruir al Poder Judicial Federal.

Esa manera de gobernar, legislar y opinar se ha convertido en el más tenaz enemigo de la justicia, de la dignidad y de la independencia exigible por la Separación de Poderes, por la administración de justicia y por el decoro institucional. Esa forma de mandatar pretende que nuestros señores impartidores de justicia se conviertan en jueces, funcionarios y titulares de un poder sometido y represivo.

Esa es la exigencia directa del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, cuando lo que requiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente, es lo contrario. Nuestra Ley de Leyes estipula una definida independencia de la justicia frente a todos los demás poderes-públicos, así sean éstos los de la narco-política.

Si en esos seis azarosos años de gobierno, se hubiera seguido el pensamiento de Don Ricardo Franco Guzmán: “para regenerar a nuestra República se necesita que los Tres Poderes de la Unión cumplan de manera cabal con el deber que les impone nuestra Constitución”, otra percepción habría de esa forma de gobernar.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, seguirá pugnando para que la realidad de nuestros jueces siga siendo la imagen del tutelador de los derechos y libertades de los mexicanos, que es lo que la Suprema Ley resalta como función imprescindible en una sociedad donde se respete la Democracia.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

---------------------------------------------------------------------------

Así deja AMLO a México: Un breve recuento

(Comunicreando/Emilio Pineda)

La administración gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador está por concluir, el 30 de septiembre de 2024 a las 12 de la noche, terminará su mandato constitucional para que en el primer segundo del 1 de octubre entre en funciones el gobierno de Claudia Sheinbaum, muchos proclaman grandes logros de la Administración obradorista, pero hoy haremos un recuento de cómo quedan algunos asuntos prioritarios para la nación, veamos qué país deja López Obrador.

Iniciemos con uno de los temas más dolorosos para México, La Inseguridad y Los Homicidios.

Hacia finales de junio de 2024 el gobierno mexicano ha admitido una cifra de 180 mil muertos por violencia en el país, algunos expertos afirman que la cifra real se acerca a los 190,000 muertos, los promedios han destacado de 94 a 101 muertos al día en el territorio nacional, sea como sea, estas cifras superan por mucho las correspondientes al sexenio del expresidente Peña Nieto con 157,158 muertos, el de Felipe Calderón con 122,463 muertos y el de Vicente Fox con 60,280 fallecidos.

El delito que más lastima a la sociedad es el del Feminicidio, la administración de López Obrador deja una cifra de 4817 carpetas de investigación por este delito, los estados del país con mayores cifras al respecto son el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, las cifras nos dicen que en todo el país se cometen poco más de 10 feminicidios diarios. Hace poco López Obrador negó que la cifra de candidatos asesinados en el pasado periodo electoral fuera de 25 y solo afirmó que se trató de 6 candidatos víctimas de la violencia. “Te diría primero no hay más violencia, hay más homicidios. AMLO”

El negar las tragedias ha sido el sello de este gobierno, la estrategia de “abrazos y no balazos” no dio resultados y esto está perfectamente documentado con las propias cifras del Gobierno Federal.

Vayamos ahora al tema de la Deuda Externa.

Una frase de campaña de López Obrador es que se podrían hacer grandes obras de gobierno sin endeudar al país, todavía hoy se presume que las cosas se han hecho sin adquirir deuda. “Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país, la fórmula es sencilla, austeridad republicana y no permitir la corrupción. AMLO”

Por supuesto que esta es una gran mentira revisemos los datos, el gobierno de López Obrador adquirió una deuda interna y externa de 3.3 billones de pesos. Vamos a verla desde el punto de vista de la deuda per cápita, cuando nos referimos a la deuda per cápita queremos decir que es la cantidad que debe cada uno de los mexicanos, y sí, es lo que debes tú, cada uno de tus seres queridos, yo y todos los que vamos en el transporte público, nos encontramos en un parque o nos vemos por ahí en la calle.

Miren, en el 2019 cada uno de los mexicanos debíamos 109,918 pesos, hoy en 2024, gracias a la deuda adquirida por López Obrador, cada uno de los mexicanos debemos 126.818 pesos, también los bebés, eh, de esta cantidad 97,192 pesos es para pagar la deuda interna y el resto es para pagar la deuda contratada en el extranjero, sí, AMLO endeudó al país con una cantidad enorme y negarlo es mentirle al pueblo.

El crecimiento del Producto Interno Bruto de México, en promedio durante todo el sexenio fue del 0.6 por ciento, para entenderlo debemos decir que el promedio de crecimiento del PIB en el sexenio de Peña Nieto fue del 2%, hay que recordar que López Obrador había prometido un crecimiento del 4% para su administración, no lo logró, esta es la razón por la que un aumento al salario mínimo, o el famoso superpeso, no ayudan al poder adquisitivo de los mexicanos, habrá un supuesto aumento al salario y un dólar barato, pero a la gente le alcanza para comprar menos en su vida real.

Si revisamos la inflación encontraremos que el Instituto Mexicano para la Competitividad reporta que en este sexenio los precios de los alimentos tuvieron incrementos del 45%, mientras que servicios como la salud y el transporte, ahora son un 25% más caros.

Revisemos ahora el famoso tema de la militarización del país.

En campaña, AMLO había prometido que los militares dejarían de realizar tareas de seguridad para regresar a sus cuarteles, hoy no solo no lo cumplió sino que hasta niega esas promesas: “Se necesita formar a la policía, tiene que haber una nueva policía, se tiene que profesionalizar a la policía, tenemos que tener una policía federal porque tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos”: AMLO.

Después de que usted había dicho cuando fue candidato de no utilizar al Ejército y bueno pues ahora, pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las fuerzas armadas para que hagan tareas de seguridad.

“Primero yo nunca dije eso”. AMLO.

Usted dijo que regresaría al ejército a los…

“No, no, yo dije de que había que apoyarlos”. AMLO.

Hacia el final del sexenio, la militarización aumentó 43%, comparado con el sexenio de Felipe Calderón y un 69%, comparado con el de Enrique Peña Nieto, en solo 4 años aumentaron un 83% los convenios comerciales y de servicios entre las fuerzas armadas y otras instituciones gubernamentales, destacan en estos convenios la Semarnat, Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT.

En este sexenio se creó una élite militar, que se está convirtiendo en los nuevos millonarios, beneficiados por los contratos con el gobierno.

En el tema de Derechos Humanos las cosas no son muy positivas, México sigue siendo, en occidente, el país más peligroso para los periodistas, asociaciones como Artículo 19 y la Federación Internacional de Periodistas, registraron 47 profesionales de la comunicación asesinados desde el inicio del sexenio y hasta enero de 2024.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por una férrea defensora del presidente, ha desestimado un enorme número de quejas para así, darle impunidad a las instancias gubernamentales.

En cuanto a la Política Social, López Obrador privatizó derechos como la salud, servicios de cuidados como guarderías, escuelas de tiempo completo y buena parte de los servicios educativos. Cómo se logró esta privatización, bueno cerrando muchos de estos servicios y en general desmantelando los que ya funcionaban, sustituyéndolos con otros que operan mal, uno de los ejemplos más desastrosos es el de la salud cuyos servicios han sido destruidos por el actual régimen y luego cambiados a estrategias que no han funcionado, entre ellas el INSABI, del cual advertimos en este canal que venía mal, y el actual IMSS Bienestar.

Aun así el presidente sigue prometiendo que hacia el final de su sexenio, dentro de dos meses el servicio de salud mexicano será mejor que el de Dinamarca, una frase electorero, que hasta la fecha no ha demostrado ser cierta, el servicio de salud sigue siendo deficiente en México, y el desabasto de medicamentos e insumos para los hospitales, son la norma cotidiana, mucha gente ha preferido los pequeños consultorios de farmacias, para intentar atender sus padecimientos.

Uno de los grandes problemas del presidente López Obrador es la mentira constante, disfrazada de otros datos, los cuales por cierto, nunca muestra, siempre que dice a modo de chiste, “yo tengo otros datos”, se esconde alguna mentira que trae detrás, corrupción, y que a veces ha costado vidas, cuando se presentan cifras que le incomodan o revelan que está solapando la corrupción, él dice “yo tengo otros datos” sus seguidores lo celebran y la impunidad continúa.

“Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos.” AMLO.

Las obras emblemáticas de este sexenio han demostrado tener grandes problemas, se triplicaron sus costos, no están concluidas, funcionan a medias, los proveedores están envueltos en casos de corrupción y como a este gobierno no le gusta la transparencia, la información de licitaciones y contratos, se ha catalogado como confidencial para que nadie la revise. El combate a la corrupción se quedó solo en promesas, no cumplidas.

Para finalizar esta rápida revisión, el presidente López Obrador traicionó al candidato López Obrador que exigía que los presidentes no debían meter las manos en los procesos electorales, en estas elecciones del 2024 las conferencias mañaneras se convirtieron en clara propaganda a favor de la candidata oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum, violando claramente la ley electoral, impulsada por el propio AMLO y otros partidos de izquierda, hace años, el presidente acumuló así, más de 51 medidas cautelares, dictadas por el INE, convirtiéndolo en el presidente que más ha violado la ley en estos tiempos modernos.

Sé que faltan muchos más temas, mismos que abordaremos en posteriores capítulos, lo cierto es que esta evaluación nos hace pensar que López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum una gran cantidad de problemas, que si se siguen negando, solo se van a agravar, seguirán culpando al pasado, o alguna vez, se harán responsables. Al tiempo lo veremos, pero qué opinan comunicreativos, yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien, hasta pronto.

