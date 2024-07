¿Quiere vender su casa? Evite estos cinco errores para tener éxito en la venta

Vender una casa puede parecer una tarea sencilla, pero hay errores comunes que pueden complicar el proceso y afectar el resultado final. Desde establecer un precio adecuado hasta contar con la documentación necesaria, cada paso es crucial para asegurar una venta exitosa y sin contratiempos.

Es por ello que, la plataforma mexicana de compraventa de inmuebles CLAU compartió cuáles son los cinco errores más comunes que se cometen al momento de querer vender una propiedad:

1. Precio de venta inadecuado. Es común que la urgencia de vender una casa o departamento lleve a las personas a establecer un precio incorrecto, ya sea por debajo del mercado para lograr una rápida oferta, o uno alto, que podría disminuir las oportunidades y retrasar la transacción.

Esta clase de situaciones se presentan diariamente en el mercado inmobiliario; para evitar dichos errores, se recomienda utilizar las herramientas disponibles en portales especializados. A través de estas plataformas digitales se puede consultar el costo de la propiedad según la zona en la que se encuentra y sus especificaciones.

2. Cuidar la imagen. Algunos expertos aseguran que de la vista nace el amor, y esta frase se puede aplicar al mundo inmobiliario. CLAU sugiere revisar cada espacio de la casa en busca de desperfectos o arreglos necesarios que puedan afectar su apariencia y valor percibido.

Estos detalles pueden marcar toda la diferencia en una compraventa. Además, es crucial consultar a un experto para adecuar y maximizar el potencial de la propiedad durante las visitas y las sesiones fotográficas.

3. Promoción. En el punto anterior se destaca la importancia de la imagen y la presentación de una casa que está en venta, pero es más común de lo que parece encontrar fotos borrosas o descuidadas en un marketplace, por ejemplo.

Para evitar esto, se debe considerar contratar a un experto en fotografía inmobiliaria, ya que un profesional hará que el inmueble luzca más atractivo durante su promoción. Igual de importante es publicar la propiedad en una plataforma confiable, que pueda apoyar con estrategias de marketing adecuadas para la compra-venta.

4. ¿Contratar o no a un profesional inmobiliario? Es posible que una persona se encargue de la venta de su casa por sí mismo, aunque no es recomendable, ya que es un proceso complicado y requiere de una inversión de tiempo y dinero.

En el proceso de venta no solo se debe tratar con posibles clientes, es necesario realizar trámites legales y documentación que requiere de asesorías. Es por ello que algunos portales como Clau.com buscan conectar a los propietarios con agentes inmobiliarios expertos, que puedan orientar con servicios legales y todo lo necesario para no caer en errores durante el proceso.

5. Documentación clave. La documentación es una de las claves al tratar de vender un inmueble, pero suele suceder que las personas no cuenten con todo el papeleo requerido. Ante la necesidad de atraer a un comprador de manera rápida, se suelen omitir cuestiones como cuentas vencidas, escrituras, entre otros.

En este sentido, los expertos de CLAU remarcaron que es fundamental estar al día con el proceso legal. En caso de no tener la certeza de que todo está en regla con la casa o departamento, será indispensable contar con la asesoría legal de un profesional para hacer más eficaz el proceso de contrato de compraventa.

Mexicanos gastan el doble en salud que el promedio de los países de la OCDE

En México, el gasto de bolsillo en salud es más del doble que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, las y los mexicanos gastan más que otros países para atender padecimientos u otros asuntos relacionados con la salud, indicaron los cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el documento “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por Deciles de Hogares y Personas”, realizado por la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O, se expone que durante el 2021 el gasto de bolsillo en salud creció a 41.4%, esto quiere decir que de cada 100 pesos que se destinaron a gasto en salud, poco más de 41 provino de los bolsillos de los hogares.

La tasa, mayor a la que se reportó en el 2020 de 38.8%, se elevó ante la pandemia del Covid-19, la cual incrementó las hospitalizaciones y la demanda de salud.

“Este incremento puede atribuirse en gran medida a los efectos de la pandemia de COVID-19, que generó una mayor demanda de servicios de salud y medicamentos, lo que a su vez impactó en los presupuestos familiares destinados a la atención médica”, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien en ese año el aumento del gasto de bolsillo pudo ser un fenómeno mundial, la tasa de México es mucho mayor que la tasa promedio de los países miembros de la OCDE, de 18.6 %. “A pesar de que existe una cobertura sanitaria casi universal en muchos países de la OCDE, los pagos o gastos de bolsillo constituyen una fuente importante de financiamiento de la salud”, indicó el estudio de la dependencia.

El gasto de bolsillo en salud en México, desde hace dos décadas –que son los datos mostrados por Hacienda– ha duplicado el promedio de la OCDE, algo que se ha mantenido aún en este sexenio.

Al ser un derecho plasmando en la Constitución, el gobierno mexicano debe asegurar que la salud sea accesible para todo mexicano, esto a través del gasto público; sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que su aportación ha disminuido.

Con datos al 2022, el gasto público aportó 51% del gasto total en salud, mientras que el restante fue solventado por el gasto de bolsillo y el gasto privado, como lo es a través de empresas como aseguradoras o instituciones sin fines de lucro. En el 2018, aportó hasta 53%.

El gasto de bolsillo cambia conforme a la afiliación de los usuarios. Por ejemplo, los datos del CIEP muestran que aquellos que están afiliados al IMSS tienen un gasto de bolsillo de alrededor de 5,350 pesos anuales en promedio, mientras que aquellos en el ISSSTE gastan 9,881 pesos.

“La salud es uno de los temas más importantes para una sociedad. Primero, es un derecho, y segundo, puede generar pobreza una vez que caes en una enfermedad y no lo puedes solventar. Dado que es un derecho, el Estado está obligado a garantizar el acceso a éste”, dijo en su momento Alejandra Macías, directora del CIEP.

En México, el gasto público en salud alcanza apenas un nivel de 3% del Producto Interno Bruto (PIB), la mitad de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 6%, lo cual explica también el alto gasto de bolsillo que persiste en el país. En este sentido, la organización Oxfam México indicó que el siguiente gobierno necesitará, al menos, 750,000 millones de pesos para crear un sistema de salud para toda la población.

Sin embargo, ante el acotado espacio fiscal, dicha organización, así como otras más, alianzas y comisiones han apuntado a la necesidad de implementar una reforma fiscal progresiva para aumentar los ingresos que puedan solventar el gasto público.

“México va a enfrentar, hacia delante, retos importantes. Hubo avances y los reconocemos, como en el combate contra la pobreza y la desigualdad, pero creemos que hay un reto por atender que es la reforma fiscal progresiva (...) Lo que estamos señalando es cómo podríamos avanzar, reconociendo que tenemos muchos retos, como presiones del gasto por el lado de salud y pensiones, por ejemplo”, indicó Gerardo Esquivel, cofundador de la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal.