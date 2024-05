Abejas “advierten” primeros indicios de contingencia ambiental en Quintana Roo

Los primeros indicios de una contingencia ambiental a largo plazo se presentan en Quintana Roo, con la sequía de este 2024 que ha provocado un menor encuentro de abejas, lo que representa una menor polinización de plantas.

Delmar Penagos Romero, fundador del proyecto Deyamiel, explicó que en el transcurso del 2024 se ha rescatado una sola colmena de abejas nativas en Cancún, cuando el promedio anual en años anteriores ha sido de 15 a 20 panales.

Aunque hay más grupos que se dedican al rescate de abejas, el encontrar menos hasta ahora significa que se han esparcido con menos frecuencia para reproducirse. Esto debido al calor que provoca que los árboles florezcan con menos néctar, y haya menos polinización.

dijo.

Cabe señalar que en una hectárea puede haber entre 25 a 50 colmenas de abejas, si es una vegetación virgen.

Penagos Romero dijo que la temporada de reproducción de abejas empieza desde diciembre o enero, y en junio es su final, cuando los apicultores cosechan miel: