‘Son delfines no payasos’; ambientalistas piden cierre de delfinarios en Cancún

Ciudadanos, voluntarios y ambientalistas, se manifestaron en la entrada de la zona hotelera de Cancún exigiendo la libertad de los delfines y mamíferos en cautiverio.

A partir de las 17:30 horas, 25 personas se colocaron en la glorieta de entrada de la zona hotelera, y sin afectar el tránsito difundieron mensajes al público, con consignas como “Si no hay público, no hay show”, “¿Qué queremos?, libertad”; “son delfines, no payasos”, “¿Adónde pertenecen los delfines? Al mar”.

Camila Jaber Lara, coordinadora de la asociación Empty the Tanks en Quintana Roo, señaló que México es el cuarto país del mundo con más mamíferos marinos en cautiverio al tener 31 delfinarios y 450 de estos animales en cautiverio.

Además, Quintana Roo es la zona geográfica con más delfinarios en el mundo, con al menos 19.

“Están encerrados en albercas a menos de tres metros de profundidad, dando círculos, haciendo espectáculo a cambio de comida, condicionando esta alimentación. Viven en condiciones de estrés, viven con mucha ansiedad, están constantemente siendo medicados porque la comida ni tiene suficiente valor nutricional”,

dijo Jaber Lara.

Los delfines en libertad pueden nadar cientos de kilómetros al día y sumergirse hasta 200 metros de profundidad, acotó.

Ante esto, el objetivo de la acción global hecha en México es en parte impulsar una iniciativa en el de Senado de la República, para crear santuarios de rehabilitación para reintegrar mamíferos marinos a su hábitat, y que se cambie el modelo de cautiverio.

Esta iniciativa se ha tratado de impulsar desde el 2022.