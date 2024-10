Quintana Roo anuncia cierre parcial de puertos por huracán Milton

Ante el inminente paso del huracán Milton cerca de las costas de Quintana Roo, que alcanzó la categoría 5 con vientos de 280 km/h (175 mph), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio a conocer las acciones que se están tomando en los puertos para garantizar la seguridad de la población y las embarcaciones.

Cinco municipios del estado permanecen bajo Alerta Amarilla, lo que indica peligro moderado. Estos municipios son:

- Benito Juárez.

- Isla Mujeres.

- Lázaro Cárdenas.

- Cozumel.

- Puerto Morelos.

De acuerdo con el último aviso (número 10) emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el huracán Milton mantiene una evolución explosiva. Las bandas nubosas del ciclón podrían comenzar a generar estragos en las próximas horas, afectando principalmente el norte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

