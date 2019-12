Quintana Roo: aumenta robo de ganado por temporada decembrina

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Debido a la alta demanda cárnica durante los festejos decembrinos, en estas fechas es cuando más se registra el robo de ganado, tanto vivo como destazado, generando pérdidas económicas considerables a los productores de Othón P. Blanco.

Sergio Morteo Crisanto, Presidente de la Asociación Ganadera de Othón P. Blanco, confirmó que es durante la temporada decembrina que se recrudece el robo de cabezas de ganado; sobre todo en comunidades de la ribera del río Hondo.

“Si bien casi todos los días se denuncian casos de abigeato, el fenómeno se agudiza durante el fin de año, debido al aumento del consumo de carne durante las festividades de diciembre”.

Y Aunque el robo de ganado nunca se detiene, hay preocupación por el aumento de los casos debido a la temporada decembrina y dijo que como autoridades ganaderas alertan para tener más precauciones en este fin de año.

Dijo que las zonas urbanas de Othón P. Blanco no son las únicas que sufren de robo patrimonial, también lo hace el campo. El robo de ganado ha repuntado en los últimos meses, pero la mayoría queda sin denunciar.

“En las fiestas es cuando se tienen más reportes por las cuestiones de Navidad y Año Nuevo, y por desgracia no contamos con apoyo de la policía para que se realicen más rondines y se tranquilice un poco y por lo mismo no hay detenidos a falta de denuncias concretas ya que la gente no quiere comentar por la inseguridad”.

Hizo, por último, el llamado a que consuman carne local, “nuestro producto tiene un control de sanidad estricto, va un médico de salubridad y están revisando las vísceras, los hígados, que es lo más importante porque es donde detectan anomalías, en las mollejas de los animales, pero tenemos carne sana y de calidad”, sentenció el ganadero local.

Al respecto el presidente del Comisariado Ejidal de El Ramonal, Juan Ac Iste, aseguró que en el caso de su ejido establecido a más de 30 kilómetros de Chetumal, han tenido que ser los mismos ganaderos los que tengan que velar por sus hatos, realizando rondines incluso en horas de la noche y madrugada para evitar el abigeato.

El también ganadero señaló que la situación para los productores pecuarios fue difícil durante este año que culmina, y muchos compañeros perdieron ganados a causa de la sequía, y no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo cabezas a causa de los “cuatreros”.