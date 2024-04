Nuevos casos de sífilis fueron detectados en escuelas de nivel medio superior y superior el mes pasado, ya que los jóvenes no utilizan la información ni los métodos para prevenir la enfermedad a pesar de contar con ellos.

Juan Carlos Lucas Peñaloza, presidente de la asociación Codiscun, informó que durante marzo se aplicaron 300 pruebas rápidas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en una preparatoria pública al norte de la ciudad, de las cuales alrededor del 20% de los evaluados salieron positivos a sífilis.

Asimismo, en marzo se hicieron estudios en tres universidades ubicadas en el centro y norte de Cancún, y en la zona continental de Isla Mujeres, donde se detectaron casos reactivos en 10 pruebas de VIH, uno de hepatitis C y 27 de sífilis.

La elevada cifra se debe a que los jóvenes no se previenen, a pesar de que la información llega a sus escuelas, e incluso hay quienes tienen relaciones sexuales con diferentes personas.

“Se canalizaron con los médicos particulares que ellos decidieron, y con los del sector salud los que quisieron ir con sus papás al Seguro (Social)” , explicó.

Ante esto, el presidente de Codiscun informó que para este regreso a clases se pretende implementar un programa para vigilar la salud de los estudiantes.

Quintana Roo Aumentan casos de sífilis entre estudiantes de preparatoria y universidad [Foto: José Aldair]

¿Qué es la sífilis y cuáles son sus síntomas?

La sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum.

Puede afectar a cualquier persona sexualmente activa que tenga contacto con una persona infectada. La sífilis puede afectar muchos órganos diferentes del cuerpo y pasar por varias etapas si no se trata adecuadamente.

Los síntomas de la sífilis pueden variar según la etapa de la enfermedad:

Sífilis primaria: Suele presentarse como una llaga indolora en el sitio de la infección inicial, generalmente en los genitales, el recto o la boca. Esta lesión es conocida como chancro y suele aparecer de 10 a 90 días después de la exposición a la bacteria. El chancro puede desaparecer por sí solo, pero la infección sigue presente en el cuerpo.

Sífilis secundaria: Aproximadamente de 6 a 8 semanas después de que aparece el chancro, pueden desarrollarse síntomas más generales, como erupciones cutáneas en la piel (generalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies), fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta, pérdida de cabello y fatiga. Estos síntomas pueden desaparecer incluso sin tratamiento, pero la infección sigue presente.

Sífilis latente: Si la sífilis no se trata, puede entrar en una etapa latente en la que no se presentan síntomas visibles, pero la bacteria sigue presente en el cuerpo. Esta etapa puede durar años y la persona infectada puede no ser consciente de que está infectada.

Sífilis terciaria: Si la sífilis no se trata durante años, puede progresar a una etapa más grave que puede afectar gravemente el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos y otros órganos. Los síntomas de la sífilis terciaria pueden incluir problemas cardíacos, trastornos neurológicos, ceguera, sordera y otros problemas graves.