Quintana Roo busca más visitantes en las ferias turísticas de Europa.

Los destinos de Quintana Roo participan en la feria turística Top Resa en París, Francia; con el pabellón del Caribe Mexicano, en busca de captar más turismo de Europa.

Andrés Martínez, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dio a conocer que realizaron el corte del listón en el pabellón de la Nueva Era del Caribe, para iniciar con las citas de negocio de la mano con las asociaciones de hoteles que ayuden a atraer el mercado del viejo continente.

destacó el director del Consejo de Promoción Turística.

We are on the second day of @iftmparis in #France, with our CEO @andresmtzr_, continuing to showcase the richness and beauty of the #MexicanCaribbean to the world. We’re excited to be strengthening our partnerships and highlighting our destinations on the international stage. pic.twitter.com/lBfdueXm0U