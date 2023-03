La cuota en la temporada de captura de langosta en Cozumel quedó 39% por debajo de la meta establecida que era de 44 toneladas, al sólo capturar 27 mil kilos de este crustáceo.

De acuerdo con José Ángel Canto Noh, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel, esto ocurrió por una combinación de fenómenos naturales e hidrometeorológicos, baja en el precio del mercado de hasta 40% y un descenso en la demanda de los consumidores.

El líder de los pescadores puntualizó que sus clientes se han retrasado hasta un mes en pagarles, lo que impacta en los ingresos de sus agremiados; esto sin contar con la oferta alterna que existe de pescadores ilegales que los superan casi en tres a uno.

Una de las razones por las que los precios se desplomaron es la pesca no autorizada y que se vende sin control en redes sociales.

Antes de la pandemia en 2020 había 48 embarcaciones autorizadas; hoy superan las 200 por una iniciativa promovida por una legisladora que permite a cualquiera convertirse en pescadores.

Desde mediados de enero de este año el líder de los pescadores alertaba de la baja en las ventas, pues sus clientes habituales pasaron de vender hasta 100 kilos de langosta por semana en sus establecimientos a un máximo de 30.

Esto repercutió en los ingresos de los 48 socios que trabajan en la Bahía del Espíritu Santo en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y en la Isla de Cozumel.

A partir del primero de marzo la pesca del crustáceo entró en suspensión, la cual se supone debe ser regulada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que no cuenta con representación en Cozumel. Todo mundo quiere el producto, pero los clientes no pagan y no se les puede pagar a los pescadores que han esperado semanas para recibir sus ganancias, lamentó. Cozumel no cuenta con un mercado real y el único ente que puede contar con inventario es la cooperativa que tiene hoy inventario con producto capturado en los últimos días de la temporada oficial.

Según lo revelado por José Ángel Canto, son 2.5 toneladas de langosta entera congelada y dos más de cola que están contemplando vender este mes de marzo cuando el precio puede repuntar. El precio en este momento es de 350 y 420 pesos por kilo de langosta viva que arrancó la temporada con 650 y 700 pesos. En el caso de la cola era en 650 y hasta 700 de un costo inicial de mil 110 y hasta mil 200.

A partir del primero de marzo y hasta el 30 de junio cada año se implementa una veda de captura en los estados de Quintana Roo y Yucatán. La captura de langosta en una temporada abarca de julio y finaliza en febrero.