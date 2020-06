Recomienda “Chito” cancelar la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol

Cancún.- "Que la cancelen", recomienda Cuauhtémoc Rodríguez Meza, ex presidente ejecutivo de los Tigres de Quintana Roo, inmortal y 'Rey del Béisbol', con respecto a la posible celebración de la Temporada 2020 de la LMB.

“Jugar béisbol este año en la LMB no creo que se pueda, porque el país está inmerso en la plaga, y no vemos para cuándo se solucione”

'Chito', voz autorizada de la pelota caliente, gracias a 42 años de carrera, es claro y contundente, más ahora que la campaña veraniega está en la cuenta máxima, en tres y dos, debido al Covid-19.

"La situación del país y en el mundo es muy compleja, con respecto al Coronavirus. No recomendaría jugar con público en las gradas, en Liga Mexicana. No es nada controlable, hasta no tener una vacuna para contrarrestar este mal, por tanto, no es práctico para nadie estar en un deporte al que la gente acuda a los estadios, y no solamente me refiero al béisbol, también a otros, como fútbol, básquetbol y fútbol americano.

Es momento de hacer las paces

“Sería mejor que la Liga Mexicana de Béisbol cancelara su Temporada 2020. Además, es el momento que las dos Ligas (verano e invierno) hicieran las paces.

“Yo, por ejemplo, acudiría con el Consejo Directivo de la LMB y haría lo mismo con la de Invierno, decirles 'mira, debemos hacer las paces, ya que no lo hicimos por muchos años, pues hay dificultades entre nosotros, no hay acercamiento, nos criticamos, así que es momento de apoyarnos'.

“Es una situación complicada, así que, lo mejor sería, que la Liga Mexicana le dijera a la de invierno que ellos empiecen como siempre, en octubre, la terminen y jueguen su Serie del Caribe. Todos en paz", advierte a Novedades Quintana Roo.

Agrega que “sería el inicio de una buena relación que, como decía, no ha existido por muchos años”.

“Hacerlo sin público en los estadios, como piensa Estados Unidos (de concretarse) es muy diferente. Ellos, afortunadamente tienen ingresos de televisión muy fuertes. En este caso, tratan de sacar su temporada por los derechos de televisión. A los patrocinadores no les interesa si hay o no gente, situación muy diferente a la de México.

“Lo reitero: mi opinión es que Liga Mexicana deje de pensar en este año y prepararse para el que entra, dejar que la Liga de invierno juegue su campaña, a partir de octubre, que ya puedan hacerlo", detalla.

Don “Chito” también abundó sobre los conflictos entre la LMB y la Liga del Pacífico, “es el momento que las dos Ligas hicieran las paces”. (Foto: Ángel Villegas)

Horacio de la Vega, sin experiencia

'Chito' también se refirió a Horacio de la Vega, nuevo titular del circuito veraniego.

"Es una persona educada, que le puede hacer mucho bien a este deporte. Desgraciadamente no tiene la experiencia, pues desconoce el béisbol en sí. Tiene que ser asesorado, pero asesorado por gente de buena fe (reitera) y sepa de qué se trata nuestro béisbol.

“Lo primero que tiene que hacer, ya lo expliqué, es acercar a las dos Ligas de México para que progrese, y mientras esto no suceda, no avanzaremos en ningún aspecto.

“Tenemos que defender nuestro derecho, con respecto al béisbol extranjero. Me refiero a Estados Unidos.

“No nos ayuda en nada, en que nos manden desechos. Son muy listos, lo que quieren es intervenir y llevarse a nuestros prospectos jóvenes, de mucha calidad. Y eso lo debemos frenar", evidencia.