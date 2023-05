Quintana Roo, con mayor crecimiento

Pese a la crisis por el coronavirus, el arribazón de sargazo y los fenómenos hidrometeorológicos, el estado de Quintana Roo encabezó la lista de las economías que más crecieron durante el 2022 en todo el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el estado del sureste mexicano creció más, incluso tuvo mayor repunte que entidades como conocidas por su fortaleza económica, ya sea por la industria, la ganadería o el petróleo.

La lista de las entidades con mayor crecimiento la encabeza Quintana Roo, que tuvo un avance de 11.0 %, seguido por Tabasco, con el 10.6 %, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del cuarto trimestre del año pasado, que funge como una estimación del PIB por estado.

Quintana Roo sin duda su fortaleza sigue y seguirá siendo el turismo, conocida como la industria sin chimeneas, que a pesar de la recesión económica que ocasionó en el mundo el Covid-19, los destinos quintanarroenses lograron recuperarse en un abrir y cerrar de ojos.

Tabasco logró quedar en segundo lugar de las economías estatales con mayor crecimiento, por debajo de Quintana Roo, sin embargo, allá se entiende que su avance se debió principalmente a la actividad petrolera, la construcción de obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya que allá aventaja a nuestro estado caribeño, en cuando avance.

No obstante, el Inegi reconoce que el crecimiento de 10.6 por ciento que registró el estado tabasqueño en el 2022, fue el mayor por lo menos desde 1981, es decir, de no ser por la fuerte inversión en mega proyectos del gobierno federal, quizá Tabasco no hubiera entrado ni en los primeros cinco lugares.

Pero llama poderosamente la atención que Quintana Roo le haya ganado a Tabasco, porque ese es el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es sin duda el que más consentido es en materia de inversión federal.

Quintana Roo, por su parte, se ha tenido que “rascar solo” porque, hay que recordar, que el gobierno de la República le quitó el Consejo de Promoción Turística de México, le arrebató el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y le eliminó toda inversión federal para combatir del sargazo.

Por eso es tan relevante el anuncio del Inegi, de que Quintana Roo encabeza las economías con mayor crecimiento en el 2022, ya que hay que tomar en cuenta que, además, en ese año, México fue impactado por seis ciclones tropicales, lo que representa un 11% más del promedio en 50 años.

De estos seis sistemas, tres ciclones más afectaron con sus bandas, permitiendo la acumulación de lluvias en los estados del sur, oriente y Península de Yucatán, donde Quintana Roo fue la puerta de entrada.

Encima de todo esto, el estado del Caribe batalló con una de las más elevadas tasas de inflación de los últimos años, ya que el año pasado cerró con un promedio del 7.86% de inflación; el 2021, 7.36%; y el 2020, apenas del 3.15%.

¿Cómo le irá a Quintana Roo en este 2023?