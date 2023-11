Quintana Roo consolida nueva estrategia de seguridad pública

El estado de Quintana Roo fortalece y consolida su nueva estrategia de seguridad ciudadana con la entrega de patrullas, equipamiento operativo y tecnológico a corporaciones policiales de los 11 municipios, que serán reforzados con dos innovadoras torres de vigilancia móvil.

Desde el complejo de seguridad C5, en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, entregaron equipos con una inversión superior a los 76 millones de pesos.

Se trata de 732 equipos de cómputo, 173 equipos de radiocomunicación, 3 cuatrimotos, 3 motocicletas, 15 vehículos y 21 bienes de oficina, cuya inversión es superior a los 76 millones 250 mil pesos.

La gobernadora resaltó la importancia de dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del crimen, al mismo tiempo que se abordan las causas sociales que alimentan la violencia.

También resaltó el compromiso de su gobierno con la seguridad ciudadana y la erradicación de la corrupción en las instituciones.

“Estamos trabajando para una nueva seguridad ciudadana, en una nueva corporación, limpiando esas corporaciones en donde no caben las o los corruptos, en donde no caben aquellos que han decidido tomar el mal camino y liarse con una banda delictiva, no caben ni no seremos rehenes de nada ni de nadie”, dijo la gobernadora Mara Lezama Espinosa al encabezar la entrega.