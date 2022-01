Esta semana atracarán 26 cruceros en Quintana Roo. La pandemia que está afectando a algunas navieras no ha sido capaz de frenar la actividad, que en 2021 trajo a la entidad 800 mil viajeros.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo destacó que solo este lunes 5 hoteles flotantes llegaron a Cozumel, mientras que del 10 al 16 de enero la cifra alcanzará las 26 embarcaciones.

“Hubo un incremento en la llegada de los cruceristas, y aunque este año se prevé que ya lleguen con mayor regularidad, la idea es mantener los protocolos con los que se ha venido trabajando en cada uno de los muelles, en la entidad, y se está atendiendo la situación para que se mantengan en operación”,

explicó Andrés Aguilar Becerril, hasta ayer, encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Quintana Roo: Cruceros siguen llegando a Cozumel y Mahahual

De acuerdo con las cifras oficiales, los 800 mil cruceristas de 2021 representaron una derrama de 68 millones de dólares. Este año se espera que las cifras se mantengan, pese a las cancelaciones que se han venido dando.

“El turismo de cruceros fue uno de los que más tardó en recuperarse, esto ante la dinámica de convivencia, sin embargo con el protocolo que se desarrolló en Quintana Roo se homologaron criterios que ayudaron a retomarlo, aunque aún tuvieron una pérdida de 93% ya que fue a partir de junio cuando se comenzó la operación de los mismos”.

En 2020 para Cozumel se tuvieron 1.2 millones de cruceristas, mientras que para Mahahual 600 mil, en ambos casos solo llegaron los primeros tres meses del año, antes de que comenzara el confinamiento.

La temporada más fuerte de este turismo es los primeros meses del año, es por ello que la afectación fue importante sobre todo para los dos destinos de Quintana Roo que dependen de este mercado.

Hasta el momento, sólo la empresa Royal Caribbean International (RCI) ha dado a conocer alguna pausa en los viajes de algunos de sus barcos: El Jewel of the Seas que anunció paro desde el 9 de enero al 12 de febrero y el Symphony of the Seas del 8 al 22 de enero.

