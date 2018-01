No parará hasta llegar a olimpiadas paralímpicas

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El taekwondoín Emanuel Matías Euan, con discapacidad auditiva, uno de los atletas más representativos de Quintana Roo, sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El preseleccionado nacional y considerado entre los mejores atletas del país, se consagró como el mejor de su categoría al ganar medalla de oro en formas y plata en combate, en el Campeonato Nacional Pre-selectivo Parataekwondo 2018. Su compañero Andrés Ramayo logró plata en combate y bronce en formas.

También te puede interesar: Deportistas, listos para competencias estatales y nacionales

“Estoy muy emocionado y contento con el resultado, la verdad no me esperaba ganar, me preparé al cien por ciento y gracias a Dios, conseguí la medalla de oro en una competencia muy difícil”, indicó Matías Euan.

"Creo que con lo que aprendí todos estos años y el entrenamiento que voy a tener podemos lograr grandes cosas”

“Fue algo increíble, ahora tendrá la oportunidad de asistir a la preselección y buscar un boleto para competir, primero en los Juegos Para panamericanos, y posteriormente luchar por llegar a los Paralímpicos de Tokio 2020”, sostuvo.

“Es la primera vez que asisto a una competencia paralímpica, en los 20 años que llevó practicando el tae kwon do, participaba en los torneos normales, eso me ayudó a subir mi nivel”, comentó Matías Euan, quien tiene todo el apoyo de su entrenador Arturo Vega y de su mamá, María Teresa Euan.

“Realmente quiero enseñar a otras personas con alguna discapacidad, he tenido la fortuna de encontrar a personas que me apoyan, así como mis papás que siempre están pendientes de mi”, dijo.

“Los días 17 y 18 de febrero en Mérida tomaré la certificación para entrenadores de tae kwon do, es importante para mi seguir preparándome en este bello deporte”, apuntó.

“No será nada fácil representar a México, existe mucho nivel en el tae kwon do, sin embargo tendré esa oportunidad y no la voy a desaprovechar, tengo mucha confianza en lograr ese boleto y voy con todo a la preselección”, sentenció el taekwondoín.

El taekwondoín mexicano confía en su preparación: "tengo muchas expectativas, ya que el esfuerzo y las ganas siempre están. (Foto: Raúl Caballero/SIPSE)

Ficha técnica

Nombre: Emanuel Matías Euan

Fecha de nacimiento: octubre 22 de 1987

Nació en: Veracruz

Deporte: tae kwon do

Discapacidad: Sordo