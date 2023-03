De más de 450 mil colombianos que ingresan a Quintana Roo, sólo 2% de estos son rechazados por no cumplir con los trámites migratorios, situación que consideran que son los menos, y que se mantiene el contacto para no afectar a los visitantes.

Javier Aranda Pedrero, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), señaló que están trabajando de la mano con las autoridades en Colombia para así impulsar los menos rechazados y no afectar la llegada de este mercado.

“Estuvimos en la feria de Anato, donde nos acompañaron los destinos, lo que además nos permitió dar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que aquellos que cumplan con los requisitos de México, serán siempre bienvenidos y disfrutarán las vacaciones” , agregó.

CPTQ destaca rechazo mínimo de colombianos por temas migratorios [Foto: Alfredo Maya]

México recibió el año pasado 750 mil turistas colombianos, de los cuales, 60% estuvieron en Quintana Roo, siendo el destino favorito, y aunque se tiene un mínimo de rechazados afecta sobre todo por la información que se da a conocer por parte de las redes sociales.

Reconoció que están rebasados para mantener en el aeropuerto a los turistas que no pueden ingresar al país por no cumplir con los requisitos, pero es un tema que corresponde al gobierno federal y desde el CPTQ y la Secretaría de Turismo se está dando a las agencias de viajes la información correcta sobre los requerimientos para ingresar y esto no genere un mayor número de colombianos inaceptados.

Desde el año pasado incrementó el número de rechazados, lo que llevó a las autoridades de Colombia a levantar la voz, ya que además el procedimiento consideran no ha sido el correcto, situación que está afectando en la llegada del mercado.

El director del CPTQ explicó que no esperan una baja del mercado para este año, sino al contrario un crecimiento en este 2023 a doble dígito, luego que el año pasado incrementó cerca de 30%.