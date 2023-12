Quintana Roo: Ecoliiks lleva ecobancas a Puerto Aventuras

El proyecto de fabricar ladrillos con desechos no reciclables comenzó a ejecutarse fuera de Cancún, para disminuir la ge neración de basura que no se recicla y que termina en el relleno sanitario.

Daniela Benítez Zavala, fundadora del proyecto Ecoliiks, señaló que el pasado 4 de diciembre se implementaron las primeras dos bancas ecológicas en una primaria de Puerto Aventuras, una de las primeras construcciones puestas fuera de Cancún.

Con estas se han construido 10 bancas ecológicas, la mayoría ubicadas en Benito Juárez.

Cada ecobanca está hecha con un promedio de 100 ecoladrillos, con aproximadamente un kilo de desechos no reciclables, mismos que no terminan en el relleno sanitario o en el ambiente.

“Ya estamos a punto de ser asociación civil. Yo creo que en ene ro ya nos dan nuestra acta constitutiva” , resaltó.

Agregó que cuando se convierta el proyecto en asociación, se pretende trabajar en llevar los ecoladrillos a municipios como Chetumal, y Cozumel, donde ya están presentes pero no hay una banca ecológica construida.

Las actividades de este proyecto se realizaron en enero, marzo, junio, agosto, septiembre y diciembre.

Tres bancas se pusieron en la colonia Donceles, una en el fraccionamiento Flor del Mayab, otra en el centro cultural de funda ción Oasis, y una en una secundaria.

Para inicios del 2024 se tiene programada la colo cación de tres obras más. En la colonia Tres Reyes se pretende que para el 10 de enero tentativamente, se colocará una banca.

Una se mana después, en la colonia El Porvenir se construirá otra donada por fundación Oasis. Y una tercer tercera se ubicará en el Museo de los desechos no desechos, en el parque Cancún, el 26 de enero.

Esta última será hecha con los ecoladrillos que se han donado en el Reciclatón municipal, que son cerca de 100.

Para estas tres bancas se usarán unos 150 kilos de no reciclables Finalmente, según datos de Ecoliiks, desde el 2021 a la fecha se han converti do 401 kilos de basura no reciclables en ecobancas, y actualmente hay cerca de 800 ecoladrillos disponi bles en un almacén.