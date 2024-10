La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció hoy a través de sus redes sociales la emisión de una alerta azul ante la evolución de la Depresión Tropical 14 a la tormenta tropical ‘Milton’.

Esta alerta implica un peligro mínimo para cuatro municipios que entran en la fase de acercamiento a la tormenta:

- Lázaro Cárdenas.

- Benito Juárez.

- Isla Mujeres.

- Puerto Morelos.

En su mensaje, la gobernadora instó a la población a mantenerse informada mediante los medios oficiales sobre la trayectoria y evolución del fenómeno meteorológico. “Es fundamental seguir las indicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo”.

Actualmente, el centro de la tormenta tropical ‘Milton’ se localiza a 355 km al nor-noreste de Veracruz y a 590 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h, desplazándose hacia el nor-noreste a una velocidad de 6 km/h.

La circulación de ‘Milton’ generará lluvias muy fuertes en algunas regiones de México. Se prevé que se registren acumulaciones de 75 a 150 mm de lluvia en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Nuevo León y Puebla.

Además, se anticipan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en San Luis Potosí e Hidalgo. Las costas de Tamaulipas y Veracruz también podrían experimentar vientos de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) complementó la información sobre la tormenta tropical ‘Milton’.

Advirtió sobre un riesgo creciente de marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales en partes de la costa oeste de la península de Florida a partir del martes por la noche o el miércoles. Los residentes de estas áreas están siendo instados a tener sus planes de huracanes listos y seguir las recomendaciones de los funcionarios locales.

1225 PM CDT Oct 5: Depression becomes Tropical Storm #Milton Stay up to date with the latest forecast at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/7faKFL0kkO