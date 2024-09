Empresas de Q. Roo temen participar en encuesta sobre extorsión

Alrededor de 60 empresas de todo el estado han respondido a la Encuesta de Victimización de Extorsión a Empresas en Quintana Roo, que busca arrojar más información sobre este fenómeno delictivo con el objetivo de combatirlo y prevenirlo.

James Tobin, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Quintana Roo, detalló que, a dos semanas de haber iniciado este ejercicio, de las más de 60 encuestas, 48 han sido respondidas por empresas ubicadas en Cancún y Playa del Carmen: