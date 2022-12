Quintana Roo encabeza cifra de muertes de migrantes por COVID en México

Quintana Roo reportó el mayor número de defunciones de migrantes por Covid-19 a nivel nacional, contabilizando 14 casos, esto pese a que no fue la entidad con un alto número de contagios en esta población.

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2022 de BBVA, se tienen contabilizados 40 casos de defunciones de migrantes a causa de la pandemia, y la entidad encabezó la lista, esto durante el 2021, donde todavía se reportó un alto número de contagios.

Durante ese año fueron mil 877 casos y 60 defunciones, siendo julio y agosto del 2021 los meses en los que se presentaron los picos de casos y defunciones.

La mayoría de los casos positivos fueron de población migrante de Honduras y Estados Unidos, y en lo que respecta a las defunciones fueron gente proveniente de Estados Unidos y Guatemala, siendo esta última la mayor población de migrantes que tiene Quintana Roo, con 22 mil.

El reporte señaló que la mayoría de los casos atendidos fueron en los hospitales de Sesa. Marilyn Torres, fundadora de Cisvac, organización que se dedica a apoyar a la comunidad migrante, explicó que la pandemia fue un gran reto para ellos, sobre todo al considerar que mucha de esta población no tiene documentación, y es difícil para ellos acceder a las vacunas contra Covid-19, quedando más expuestos a este virus.

“Nosotros estuvimos haciendo gestiones para que los migrantes pudieran recibir el esquema completo; sin embargo, por temas de cambio de administraciones, fue complicado y algunos solo quedaron con una dosis, y lo que más preocupaba eran aquellos que no tenían ni una sola vacuna” , explicó.

Los migrantes al no tener documentos de una legal estancia ni siquiera son atendidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que llevó a que las personas con los casos más graves no lograron recibir los tratamientos y terminaron falleciendo; situación que no ha cambiado pese a que la incidencia de contagios ha bajado drásticamente.