Quintana Roo entre el 52% de personas mayores sin ejercitarse: INEGI

En México 6 de cada 10 personas mayores de 18 años no realiza ningún tipo de actividad física, esto de acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El documento indica que el 52% de quienes optan por no ejercitarse es por la falta de tiempo, el 17% por problemas de salud, el 15% por cansancio del trabajo, y el resto por otros motivos. Al respecto de la población activa, el 76% declaró hacerlo para mejorar su salud, 11% por diversión y 7% para verse mejor.

Esto, sumado a una mala alimentación, provoca una prevalencia de enfermedades como diabetes y sobrepeso en Quintana Roo.

Un punto importante es que el 60% de la población que se ejercita, lo hace en espacios públicos, como el parque, la calle, el campo o la plaza, mientras que el restante lo hace en instalaciones privadas o en su casa.

Para Axel Carrillo Hernández, profesor de educación física de preescolar y primaria, el tener un espacio adecuado para desarrollarse y realizar ejercicio es importante, sin embargo, aseguró que mucha gente lo pone de excusa.

“Muchas de las personas no buscan hacer activación física porque no encuentran los espacios necesarios, sin embargo se les olvida que la actividad física la pueden realizar desde casa, no te puedes estar limitando, simplemente basta con hacerlo porque te guste y generar un hábito de vida”, comentó.