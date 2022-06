¡Cuidado! Así estafan con falsos descuentos en tu recibo de luz

En Cancún y Playa del Carmen usuarios denunciaron haber sido víctimas de estafa cuando intentaron lograr un descuento de más de 50% en su tarifa de energía, por parte de presuntos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los quejosos manifestaron que a través de las redes sociales, supuestos empleados de la CFE ofrecen aplicar grandes descuentos en sus recibos de luz, aprovechando su acceso a los datos de la empresa paraestatal, por una comisión que va de entre los 200 a 500 pesos.

Sin embargo, cuando les depositan el dinero, son bloqueados de manera inmediata. Cuando acuden a la CFE a reclamar el fraude, les informan que el ID del presunto trabajador no existe, y por tanto no pueden reembolsarles nada, además de que la acción que intentaron realizar es ilegal, por lo que no podrían aplicar alguna queja formal ante dicha instancia.

Por su parte la CFE invitó a los usuarios a no caer en este tipo de fraudes cibernéticos, añadiendo que también han detectado el uso de una página falsa del organismo para solicitar pagos.

A través de las redes sociales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, se dio a conocer que en el portal “www.cfeseminuevo.mx” los ciberdelincuentes ofrecen autos usados de la paraestatal, a un precio de hasta el 20% de su valor.

“¡No te dejes engañar! Existen sitios web que intentan suplantar la identidad de la CFE para robar tus datos personales o defraudarte”.

Mientras que la Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo informó que de enero a abril de este año se contabilizaron 229 carpetas de investigación por fraude, la mayoría precisamente relacionados con el pago de servicios “con descuento”.

Por tal motivo, exhortaron a la población no caer en este tipo de estafas y en caso de detectar una página fraudulenta o sospechosa, llamar al 9988914051 para proporcionar al denunciante o víctima, a fin de inhibir este delito.