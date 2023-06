Quintana Roo golea al anfitrión en el arranque de fútbol

Con mucha autoridad y dominando prácticamente todo el encuentro, la Selección de Quintana Roo arranca con el pie derecho en la categoría Juvenil Menor (Sub-15), luego de golear 4-0 al anfitrión Tabasco, al comenzar la disciplina de fútbol de los Juegos Nacionales Conade 2023.

Bajo la dirección técnica de Oscar Ramos y la asesoría de Ricardo Moguel, las chicas caribeñas tuvieron un día de campo en el inicio del torneo, luego de mantener durante la gran parte del juego en su cancha a las tabasqueñas, en el partido celebrado en el estadio Olímpico de Tabasco.

Después de mantener a sus oponentes sometidas en su cancha y cuando mejor jugaban las caribeñas, un apagón que duró más de 20 minutos suspendió el encuentro, afortunadamente se arregló y el partido pudo continuar.

Al reanudarse el encuentro, Quintana Roo no bajó la guardia y mantuvo en jaque al equipo de Tabasco. Al minuto 34, Abigail Herrera con tiro de esquina logró rematar con la cabeza para poner a las quintanarroenses 1-0. Después del gol vino la culminación del primer tiempo.

Para la segunda mitad el equipo quintanarroense mantuvo su hegemonía sobre su rival y al minuto 37, de nueva cuenta Abigail Herrera aprovechó un descuido de la defensa opositora y sacó un potente disparo, el cual marcó el 2.0.

Tabasco apoyado por su afición no bajó la guardia y buscó emparejar las cosas, pero no pudo hacer nada ante la férrea defensa caribeña, que no dejó pasar absolutamente nada y vino la debacle del anfitrión.

Cinthya Poot al minuto 43 logró poner el balón al fondo de la portería, para poner al equipo con una ventaja de 3-0 y con eso sentenciar el encuentro ante un conjunto local que ya no podía ni con su alma.

Los minutos seguían y las quintanarroenses mantenían su poderío en la cancha y cuando parecía que el juego terminaba con ese marcador, apareció Karen Montano, quien entró sola ante una falla defensiva y simplemente la colocó a un lado de la portera para el 4-0 definitivo

Con este marcador la Selección de Quintana Roo toma ventaja con tres puntos, dejando con dos a Nayarit, que por su parte empató 1-1 con Ciudad de México y ganó el punto extra en penales. Hoy se enfrentan Quintana Roo ante Nayarit a las 18:40 horas.

ESTADÍSTICAS

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS.

Q. Roo 1 1 0 0 4 0 3

Nayarit 1 0 1 0 1 1 2

Cdmx 1 0 1 0 1 1 1

Tabasco 1 0 0 1 0 4 0