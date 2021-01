Quintana Roo: Infonavit inicia el 2021 con "cacería" contra empresas

En medio de la crisis que ha desplomado la actividad económica de Quintana Roo, el Infonavit, arrancó en este año con una "cacería" en contra de las empresas, que están siendo requeridas mediante procedimientos administrativos a solo un día de que vencen los plazos para el pago.

De acuerdo con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, cuando los plazos de declaraciones terminan en día viernes o en un día que sea considerado inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Sin embargo, en Quintana Roo, el personal de la delegación a cargo de Silvia Karla Aceves Nieto, ha emprendido una "cacería", luego de que han comenzado a requerir pagos, incluso, el último día de plazo.

Un ejemplo es el mes de enero, cuyo periodo de declaración venció el día 17, que fue domingo, es decir, inhábil. En esos casos, el tercer párrafo del artículo 23 del reglamento del Infonavit señala que se sujetará a lo dispuesto por el código (Código Fiscal de la Federación), por lo que en teoría, las empresas podrían pagar el lunes 18 de enero.

Sin embargo, desde ese día, personal de la dependencia federal comenzó a entregar los requerimientos de pago, con la advertencia de multas, que según el Código Fiscal van de 55% al 75% del monto requerido.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum comentó que el sector empresarial está preocupado por estos cobros, sanciones y multas que el Infonavit pretende aplicar por atraso en el pago de declaraciones.

“Nos preocupa porque debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia por COVID-19, las empresas no están en condiciones de recibir esas multas y sería catastrófico, porque ya no se puede más, es muy grande la carga económica que desde hace meses tenemos como para seguir con más multas”, mencionó.

"Situación económica de las empresas no les importa a las dependencias federales", afirman

Señaló que no solamente el Infonavit ha iniciado con el acoso empresarial, también otras dependencias federales, a los que no les importa que las empresas no se hayan recuperado económicamente y algunas de ellas todavía luchan por sobrevivir, aun operando en “números rojos”.

Indicó que están pendientes de sus agremiados, para asesorarlos y ayudarlos en los casos que se registren, de igual manera los exhortó a acercarse al Infonavit o cualquier otra instancia federal para negociar y solucionar el problema de una forma favorable para los empresarios.

Por su parte, Sergio León Cervantes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró preocupante esta situación, sobre todo porque han solicitado a las autoridades federales apoyos y prórrogas tanto de impuestos, como las cuotas al Infonavit y el Seguro Social.

Incluso, la petición es que una vez que se terminen los apoyos estos no generen cargos e intereses, ya que la situación aún es complicada para el sector. Actualmente se deben asumir costos de actualización e intereses.

(Con información de Stephani Blanco y Ángel Castilla)

