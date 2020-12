Insabi despide a médicos y enfermeras en plena contingencia COVID

Quintana Roo empezará el 2021 con 100 trabajadores de salud menos en el área de atención a COVID-19, porque a solo días de concluir el año, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha renovado el contrato a igual número de personal, quienes ya fueron notificados de la terminación de sus contratos a partir del 31 de diciembre.

Las personas afectadas se manifestaron, la mañana de ayer, en las instalaciones del hospital general “Jesús Kumate Rodríguez”, y denunciaron que el martes recibieron una llamada para informar que su último día en el nosocomio será el 31 de diciembre, fecha de terminación del contrato, el cual se renovaba cada dos meses desde mayo, cuando se incorporaron.

Los trabajadores señalaron que ocho de cada 10 provienen de otras entidades, principalmente de Chiapas y Guerrero. Asimismo, señalaron que su indignación también se genera por el riesgo que tienen de enfermar.