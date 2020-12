Quintana Roo: Maestros protestan por falta de pagos y suspenden clases virtuales

Profesores y personal administrativo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (Sitacobaqroo) protestaron frente a las oficinas de la dirección general del Colegio de Bachilleres (Cobaqroo) en Chetumal, para exigir la renuncia de Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los manifestantes acusaron al funcionario federal de manipular al sector educativo, y también exigieron el respeto escalafonario de los docentes en las recategorizaciones y basificaciones.

Gabriel Sulub Martínez, secretario general del Sitacobaqroo dijo que la protestas es porque la Federación incumplió con la regularización de la política salarial y suspensión de los pagos otorgados, conforme a la evaluación docente.

“En años anteriores la Federación pagaba el aumento salarial en junio y julio, y hasta el momento ha incumplido, además que les adeuda el aumento entre el 1 y 3% sobre sueldo base, el retroactivo desde febrero y el incentivo K1 que por derecho nos corresponde conforme a evaluación docente”.

Además, el Gobierno Federal se encuentra entrampado con la reforma educativa, con los procesos de basificación, recategorización, las plazas de jornada y el crecimiento escalafonario del personal administrativo.

Los docentes decidieron suspender las clases virtuales

Precisó que desde el pasado lunes, los trabajadores pertenecientes al Sitacobaqroo iniciaron con las protestas, y suspendieron las clases virtuales, y continuarán con las manifestaciones, en las que participan 47 delegados sindicales de toda la entidad.

Sulub Martínez agregó que la Federación no libera el dinero si el Estado no aporta la parte que le corresponde, pero a pesar de que el Estado ya cumplió, el gobierno federal no libera el recurso, por el incumplimiento de Juan Pablo arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En las protestas participan aproximadamente 720 trabajadores sindicalizados, entre profesores y personal administrativo, además, unos 16 mil alumnos quedaron sin clases virtuales durante 48 horas.