Quintana Roo marcha en defensa de la democracia

Ciudadanos de Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo; marcharon en defensa de la democracia exigiendo que se garantice el voto libre durante las próximas elecciones de junio.

🔴#AHORA | Este domingo, ciudadanos de Cancún se unieron a la marcha nacional por la democracia; la manifestación ocurre en este momento en 'El Ceviche' de Cancún, en la avenida Tulum.



📹: José Aldair pic.twitter.com/vRd5wa1hqI — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) February 18, 2024

Con una marcha pacífica desde la glorieta del Ceviche de Cancún hasta el Palacio Municipal, sobre la avenida Tulum en Cancún; más de mil personas rechazaron las iniciativas de ley propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que afectan al autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial de la Federación; al considerarlas un atentado a la democracia.

Representantes del Frente Cívico Nacional exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no interfiera en las elecciones, no haga uso de la propaganda y no se abuse de los programas sociales.

Además, exigen que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero para campañas electorales, principalmente.

Para los ciudadanos, se pidió el respeto del voto razonado e informado; que se logre que al menos siete de cada 10 votantes participen en las elecciones; y que el próximo dos de junio la votación sea para defender la democracia y la libertad.

Martha Rodríguez Rodríguez, coordinadora estatal de la organización México Unido, destacó la importancia de la participación ciudadana:

“Es una responsabilidad de los partidos políticos y del gobierno, el cual no hacen porque mientras menos informados estemos como ciudadanos pues más se aprovechan. Estamos tratando de que la gente esté enterada, que se informen, que investiguen, y que les interese”.

¿Qué sigue después de la marcha por la democracia?

Después de la marcha, la entrevistada aclaró que lo que sigue es que la gente se entere quienes serán los que se postulen para las próximas elecciones, para tomar una decisión informada en las urnas.

Cabe destacar que la manifestación se hizo en más de 120 municipios a nivel nacional.

La marcha de ayer empezó desde las 10:30 horas y acabó al mediodía, con mensajes de “Sufragio efectivo, no reelección”, “Democracia, Democracia” o “La democracia no se toca”.

El movimiento alcanzó los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, y Othón P. Blanco.