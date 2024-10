Quintana Roo monitorea la depresión tropical “Trece” en el Atlántico

Este 2 de octubre, las autoridades del estado de Quintana Roo informaron sobre la formación de la depresión tropical “Trece” en el Atlántico oriental, un fenómeno meteorológico que ya está siendo monitoreado de cerca.

Según los reportes oficiales, el centro de la depresión se localiza a 690 km al suroeste de las Islas Cabo Verde y a una distancia considerable de 6 mil 250 km al este de las costas de Quintana Roo.

Con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas que alcanzan los 75 km/h, la depresión tropical “Trece” se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h. De acuerdo con la información proporcionada por el SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, este fenómeno meteorológico, por el momento, no representa ningún peligro para el territorio mexicano debido a su trayectoria y distancia actual.

No obstante, las autoridades locales y federales continúan observando de cerca el desarrollo de la depresión tropical. Además, indicaron que, de acuerdo con los pronósticos, “Trece” podría intensificarse en los próximos días y evolucionar a huracán categoría uno para este sábado 5 de octubre.

Este proceso de evolución será monitoreado continuamente por las dependencias correspondientes para emitir alertas en caso de que se modifique su trayectoria o aumente su peligrosidad.

La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, emitió un comunicado tranquilizando a la población. Según Lezama, la depresión tropical “Trece” no presenta ningún riesgo inmediato para la entidad.

Sin embargo, indico que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), mantendrán una vigilancia constante por parte de las autoridades para estar preparados en caso de que el fenómeno altere su curso y afecte a la región.

