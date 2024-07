Quintana Roo: Náuticos pronostican 85% de ocupación durante verano

La temporada de verano en Quintana Roo es crucial para el sector náutico debido a la alta afluencia de turistas, por lo que la Asociación de Náuticos de Quintana Roo pronosticó un 85% de ocupación.

Pese a ello, las condiciones climáticas adversas han provocado cierres temporales de puertos, llegando a más de 60 días, afectando significativamente las operaciones y generando pérdidas importantes.

En los últimos meses, Quintana Roo ha experimentado varios días de cierre de puertos debido a condiciones meteorológicas adversas, como huracanes, tormentas y fuertes vientos.

Cada día de puerto cerrado se traduce en la cancelación de tours, alquileres de embarcaciones y otras actividades náuticas, lo que representa una pérdida de 300 mil dólares, las cuales no se vuelven a recuperar.

Las pérdidas, no solo afectan a los operadores náuticos, sino también a una amplia cadena de proveedores de combustible, servicios de mantenimiento, y comercios locales que dependen del flujo turístico.

Además de ello, los cierres frecuentes pueden desalentar a los turistas a planificar actividades náuticas, prefiriendo destinos o actividades alternativas.

“Esas ventas ya son pérdidas, ya no se recuperan, aún no llegamos a los números del 2017, que fue nuestro peor año, y afortunadamente aún no hay velas caídas, estamos aguantando”, comentó.