Quintana Roo negociará con CFE subsidio a tarifas de verano

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó fuera a Quintana Roo de los subsidios aplicados a las tarifas durante la época de verano, por ello, diputados federal buscan una reunión con la dependencia.

Anahí González, diputada federal por este estado, dijo que la razón de esta decisión, es que no se prevé que en el estado se alcancen los 30 grados centígrados de temperatura para aplicar este subsidio.