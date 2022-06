Quintana Roo no adelantará fin del ciclo escolar… por ahora

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, descartó, por el momento, adelantar el fin del ciclo escolar 2021-2022, tal como lo han hecho otros estados afectados por la quinta ola de COVID-19.

El mandatario mencionó que esta es una medida que está en análisis constante del comité que integran la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación en la entidad, las cuales no han indicado la necesidad de regresar a clases a distancia o de acortar el calendario escolar, que culmina el 21 de julio.