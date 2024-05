Esterilizar mascotas será obligatorio en Quintana Roo

El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una iniciativa que obligará a los dueños de mascotas a esterilizar a sus gatos o perros, o de lo contrario serían acreedores a fuertes sanciones.

La propuesta reforma varios artículos de la Ley de Protección y Bienestar Animal para establecer como obligatorio, el registro de mascotas, tal como se implementó en Benito Juárez aunque con resultados nada favorables, pues menos de 80% de los animales fueron inscritos en el padrón.

Con la modificación, será la Secretaría de Bienestar Animal de cada municipio la que atenderá los casos de mascotas en situación de calle.

Y en caso de que se compruebe que tiene dueño, pero no está registrado, el propietario será sancionado con multas que alcanzan los 5 mil pesos.