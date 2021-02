Quintana Roo: Piden detener operativos contra conductores de UBER

Uber hizo un llamado a las autoridades estatales a detener los operativos contra los socios conductores al considerar que la empresa cuenta con suspensión dentro del amparo.

David Mínguez, Gerente de Comunicación de Uber, comentó que cuentan desde nuestro inicio de operaciones, cuentan con una suspensión dentro de un amparo que todavía no se resuelve, por lo cual la misma sigue vigente y pueden operar sin exigir a los socios conductores contar con una concesión.

Explicó que en medio de la pandemia Uber es una forma de autoempleo, sin embargo con los operativos por parte de las autoridades se ven afectados, es por ello que están levantando la voz, de esta manera puedan generar ingresos.

Mencionó que en días pasados hicieron llegar un documento a las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, en la que exponemos nuestra situación actual dentro del amparo. Señalaron que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito realiza estos operativos en contra de socios conductores bajo el argumento de que no cuentan con concesión para ofrecer servicios de movilidad, lo cual no es aplicable por la suspensión en curso, además de que la tecnología de Uber no es transporte público, es un acuerdo entre privados.

Uber continuará buscando el diálogo con autoridades de Benito Juárez para frenar operativos en contra de ciudadanos y buscar de manera conjunta una agenda a favor del crecimiento, desarrollo y reactivación del municipio.

La app recientemente inició operaciones también en Puerto Morelos, con las que ampliaron el mercado y ya no solo operan en Cancún, al que consideran uno de los destinos internacionales más importantes.

Los operativos que realizan contra Uber en la ciudad son por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, quienes pueden sancionarlos, aunque en diversas ocasiones, los socios conductores han señalado que estos son en conjunto de los taxistas y autoridades de tránsito municipal.

