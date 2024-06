Quintana Roo, pionero nacional en la lucha contra la trata y la explotación infantil

El estado fue reconocido como pionero nacional en la lucha contra la trata de personas y la explotación infantil, gracias a las acciones encabezadas por la gobernadora Mara Lezama.

Este esfuerzo fue destacado por organizaciones como México SOS, las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Quintana Roo y la Fundación Freedom.

Durante la XXXVIII Plenaria Estatal de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, A.C. (México S.O.S), se elogió el compromiso del gobierno del estado en erradicar la trata de personas y la explotación infantil. Los integrantes de la plenaria resaltaron que Quintana Roo ha implementado acciones pioneras a nivel nacional para enfrentar este grave problema, especialmente en lo que respecta a la explotación de menores.

La colaboración entre México SOS, las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Quintana Roo y la Fundación Freedom ha sido crucial en esta lucha. Estas organizaciones, en alianza con autoridades locales y aliados nacionales e internacionales, han desempeñado un papel fundamental en la creación de la Unidad Especializada en Trata de Personas (UTRENNA).