Quintana Roo: Recibe Condusef 600 quejas contra aseguradoras

El año pasado, fueron 600 quejas las que recibió la Condusef contra aseguradoras, en su mayoría por retrasos en el pago de indemnización, el monto y las cláusulas, de estas ya también se incluyen a los seguros de motocicletas que presentaron 24 casos.

Osmaida Santiago Leonel, titular de la unidad de atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef), explicó que son al menos seis compañías las que más denuncias representan, aunque la mayoría son por atenciones y servicios de vehículos asegurados, ya se tienen casos de motocicletas, que también cuentan con una protección.

“A nivel nacional se realizó un estudio para identificar cuáles serían los mejores seguros en el caso de las motocicletas y de 11 instituciones que se consultaron, seis salieron reprobadas, por lo que es importante identificar lo que ofrecen y evitar problemas cuando se requiera el servicio”, agregó.

La dependencia estatal cuenta con un micro sitio Revisa, Compara y Decide, que ofrece información útil como: comparativos de créditos hipotecarios, automotriz, de créditos personales y de nómina, comisiones de las cuentas bancarias y de los servicios que ofrecen, además se pueden encontrar datos sobre la calidad de atención de las instituciones financieras.

De acuerdo con estadísticas de accidentes en México, destacan que las relacionadas con motocicletas ascienden a más del 23% de todas las muertes por accidentes viales, cifras que la entrevistada consideró alarmantes, por lo que dijo, es imprescindible contar con este tipo de seguro y, desde luego, manejar con prudencia.

Desde la Condusef se hacen acciones con la finalidad de poder apoyar a los usuarios, con ello no tengan una problemática o si bien el seguro no responde por lo que se pagó, se cumplan los plazos, sin embargo el comprar las mejores compañías, ayudará a que las empresas no tengan una problemática.