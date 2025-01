Quintana Roo refuerza el combate a la trata de personas

En Quintana Roo se ha fortalecido la investigación y combate de la trata de personas y tan solo en 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 170 carpetas de investigación contra la trata, ya sea con fines de explotación laboral o sexual. La cifra es casi el doble respecto a un año anterior.

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, dijo que, como resultado de los trabajos, en 2024 se detuvo a 66 personas acusadas de este delito, y se rescató a 385 probables víctimas.

“Iniciamos 170 carpetas de investigación por trata de personas. Era un delito del cual no se hablaba, porque no era cómodo, porque es muy cómodo hablar de éxitos, pero no se hablaba de trata”.

Señaló que una de las maneras de operar de quienes cometen estos delitos, es trasladar a otros países a las víctimas y quitarles el pasaporte, o enviarlos a un lugar en donde o los prostituyen o realizan trabajos forzados.

“Se detuvieron a 66 tratantes que trataban a seres humanos, que los sacaban de su entorno y los lastimaban todos los días. Se rescataron a 385 víctimas solo en el 2024 y hoy estamos trabajando de manera coordinada para que haya más cateos, más operativos”.

La mandataria aseguró que el objetivo es “terminar con la percepción de que aquí pueden venir a hacer lo que les plazca”, pero advirtió que en Quintana Roo se sancionará a aquellos que cometan el delito de trata de personas.

En el primer programa del año de “La voz del pueblo”, Lezama Espinosa aseguró que en otras administraciones no se tocaba el tema del delito de la trata de personas, pero eso no significaba que no existiera el problema.

“Lo que no se visibiliza, no existe y, si no era cómodo hablar de trata o de turismo sexual o de la violación o de lo que sucede en algunos hogares, escuelas o centros de trabajo, no existe”.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 87 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en Quintana Roo.