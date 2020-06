Temporada de la LMB está en el aire, admite el presidente de los Tigres de Q. Roo

Cancún.- La Liga Mexicana de Béisbol está en círculo de espera, con la esperanza de celebrar la Temporada 2020, pero consciente que su destino depende de terceros, o mejor dicho, de la contingencia sanitaria por Covid-19.

"Estamos viendo si se puede o no, obviamente el plan es iniciar el 7 de agosto, eso fue lo último que informó la LMB, contemplando una mini pretemporada. Sabemos que todo está en el aire, ya que depende de la contingencia por Covid-19.

“Ha atrasado todo, ha complicado tremendamente el año, perjudicado a todos, a los empresarios y deportistas.

“Hay que tener paciencia, tomarlo días tras día. No tengo la respuesta contundente para decir si vamos o no a jugar. Estamos en una etapa, con un cincuenta y cincuenta por ciento de posibilidades de iniciar y no hacerlo. Todo depende de la contingencia, si pinta bien para julio.

“Así como Cancún puede estar en semáforo verde durante julio y agosto, la Ciudad de México estaría en rojo, son diferentes etapas", explica Fernando Valenzuela Burgos, presidente ejecutivo de los Tigres a Novedades Quintana Roo.

Con público en los estadios

El directivo bengalí respalda la postura del circuito veraniego, de celebrar la campaña con público en los estadios. “Tener los estadios cerrados no es algo posible. Si lo hacemos a puerta cerrada por jugar nada más, no sería algo muy inteligente”, advierte.

Agrega que “estamos trabajando arduamente junto con el gobierno para salir adelante. La situación de 2020 no fue y no es lo ideal, ni tampoco lo será al final del año. Hay que ver hacia adelante, tomar lo bueno de todo esto malo”.