Dos de los mejores hoteles del mundo se encuentran en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró el reconocimiento que dos hoteles del estado han recibido a nivel internacional, al ser incluidos en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Hotels.

De acuerdo con un comunicado, este ranking, que en su segunda edición destacó la excelencia de alojamientos a nivel global, ha puesto en alto el nombre de Quintana Roo, confirmando una vez más su atractivo y competitividad en el mercado turístico mundial.

¡En #QuintanaRoo se ubican 2 de los 50 mejores hoteles del mundo de 2024! 🤩🏨 Se trata del Maroma en la #RivieraMaya y el Hotel Esencia en Tulum. Una razón más para visitar las maravillas naturales, culturales y explorar la #NuevaEraDeTurismo del #CaribeMexicano. 🙌🏽🏝️ pic.twitter.com/hvSalzLAOz — Mara Lezama (@MaraLezama) September 20, 2024

El hotel Esencia, ubicado en la exclusiva zona de Tulum, ha sido uno de los grandes protagonistas. Este alojamiento es considerado por el ranking como uno de los más completos y excepcionales de la Riviera Maya se ubicó en la posición 48 del ranking.

Su propuesta única ofrece a los huéspedes una experiencia mexicana auténtica, combinada con un servicio de primer nivel y un ambiente que supera las expectativas de quienes lo visitan. La esencia del lugar, marcada por el lujo discreto y el respeto por la naturaleza que lo rodea, ha sido un factor clave para que los expertos lo incluyan entre los mejores del mundo.

Por otro lado, el hotel Maroma, también situado en la Riviera Maya, ha sido reconocido por su reciente reapertura en 2023. Después de una extensa renovación, el hotel ha retomado operaciones con un enfoque totalmente renovado, donde la cultura y la artesanía mexicana se integran de manera profunda en su diseño y filosofía; hecho por el cual se encuentra en la posición 18 de la lista.

Ante estos logros, la gobernadora Mara Lezama expresó su satisfacción y destacó que este tipo de reconocimientos refuerzan la posición de Quintana Roo como un destino de primer nivel.

"Trabajamos 24/7, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, para que este éxito turístico se refleje en prosperidad compartida en las casas y mesas de las y los trabajadores de esta industria",

afirmó la gobernadora.

Asimismo, subrayó que la infraestructura hotelera del estado continúa consolidándose en el panorama internacional, lo que se traduce en más oportunidades para la economía local.

La ceremonia de premiación del ranking The World’s 50 Best Hotels se llevó a cabo en Londres el pasado 17 de septiembre, reafirmando la relevancia de Quintana Roo en la industria turística global. Estos reconocimientos no solo resaltan la belleza natural del estado, sino también el esfuerzo constante por mejorar y ofrecer una experiencia turística incomparable, que no solo atrae visitantes, sino que también deja una huella en quienes eligen a Quintana Roo como su destino de descanso y aventura.