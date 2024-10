Quintana Roo vigila posible formación ciclónica en el Mar Caribe

Durante la mañana de este lunes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la posible formación de una zona de baja presión en el suroeste del Mar Caribe.

De acuerdo con el comunicado, autoridades mantienen una vigilancia constante sobre este fenómeno que, hasta el momento, mantiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico dentro de los próximos siete días.

Ante esta situación, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, indicando que la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC) ya se encuentra monitoreando la situación. Lezama exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a recordar la importancia de estar prevenidos en la temporada de huracanes 2024.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en Inglés), con sede en Miami, informó durante las primeras horas de este 28 de octubre, que es probable que esta amplia baja presión se forme en el suroeste del Mar Caribe en los próximos días y que pueda convertirse en una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana.

Si bien el fenómeno aún no representa una amenaza directa para las costas de Quintana Roo, se sugiere a los habitantes y sectores marítimos en el Caribe seguir monitoreando su evolución.

8am EDT Mon: Broad low pressure is likely to form over the Caribbean in a few days and a tropical depression could form late this week or this weekend. This poses no threat to the continental US within the 7-day period. Interests in the Caribbean Sea should monitor its progress. pic.twitter.com/eLUmZ56JMF