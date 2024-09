Quintana Roo vigila posible nueva zona de baja presión en el Atlántico

Luego del paso de Helene como huracán categoría uno, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó durante la tarde del jueves 26 de septiembre, la detección de una posible nueva zona de baja presión en el Atlántico.

Las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) han advertido sobre la posible formación de un ciclón en los próximos días.

La nueva zona de baja presión podría desarrollarse en el Caribe Occidental. Actualmente, tiene un 20% de probabilidad de evolucionar a un ciclón en los próximos siete días, por lo que las autoridades estatales se mantienen en alerta para actuar ante cualquier eventualidad.

Además, continúan monitoreando una segunda zona de baja presión, asociada a una onda tropical que se encuentra en el Atlántico central. Esta área presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en siete días. Actualmente, se localiza a 5 mil 165 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Hasta el momento, ninguna de las dos zonas de baja presión representan un riesgo para las costas del estado. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de medios oficiales y no caer en “Fake News” que suelen circular en las redes sociales.

Por otro lado, las autoridades actualizaron la información sobre el huracán Helene, que pasó cerca de las costas de Quintana Roo el día anterior. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno ha evolucionado a un potente huracán de categoría tres en la escala Saffir-Simpson. Actualmente, se localiza a 315 km al suroeste de Tampa, Florida, y a 570 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

2:25 PM EDT - Air Force Hurricane Hunters found that the max sustained winds have increased to near 120 mph (195 km/h). This makes #Helene a dangerous Category 3 MAJOR hurricane. Additional strengthening is expected before #Helene makes landfall in the FL Big Bend this evening. pic.twitter.com/Vncxx2RGum