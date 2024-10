Quintana Roo vigila zonas de baja presión en el Atlántico y Caribe

Durante la mañana de este martes, las autoridades de Quintana Roo informaron sobre la vigilancia de dos nuevas zonas de baja presión en desarrollo.

Una de ellas se localiza en el Atlántico Central, mientras que la otra se encuentra más cercana a la península de Yucatán, con el potencial de evolucionar en las próximas semanas.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que las autoridades locales están monitoreando de cerca la zona de baja presión ubicada en el occidente del Mar Caribe, la cual presenta un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico dentro de los próximos siete días. Este fenómeno, aunque aún en fase temprana, podría afectar a las costas del estado, lo que ha llevado a la activación de protocolos preventivos.

Por otro lado, el sistema de baja presión en el Atlántico Central ha aumentado su probabilidad de desarrollo ciclónico. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), este sistema ahora tiene un 30% de probabilidades de convertirse en ciclón dentro de las próximas 48 horas, y un 60% en los próximos siete días.

Este fenómeno también está siendo vigilado por las autoridades, ya que su comportamiento en las próximas horas será crucial para determinar su posible impacto.

8 AM Tue Oct. 15: We continue to monitor an area of low pressure (#AL94) over the central tropical Atlantic, which is currently producing disorganized showers and thunderstorms. This system could become a tropical depression later this week while it approaches and moves near the… pic.twitter.com/9KGEK51Jas